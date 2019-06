GÜNDEM / 4 Haziran 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da halkla bayramlaşma törenine katılacak.(Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde Konya Valiliğinin bayramlaşma programına katılacak, Mevlana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu, Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Selçuklu Bakım Merkezi ve 112 Acil Servis çalışanları ile şehit ailesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.(Konya/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytüşşebap ilçe merkezi ile Şırnak Valiliği bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.(Şırnak/10.00/Trabzon/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek.(Londra)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Halk Plajı'nın açılışını yapacak, Bodrum Kalesi'nde incelemede bulunacak.(Muğla/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.(Bangkok/11.05)3- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki ilk maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.ÖZEL HABER1- Dezavantajlı 40 bin çocuk için "yaz okulu" başlıyorMilli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde okul öncesi dönemdeki Türk ve Suriyeli yaklaşık 40 bin dezavantajlı çocuk, 9 haftalık yaz okuluyla desteklenecekÇocukların hem ilkokula adaptasyonu hem de birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında haftalık 30 saat verilecek eğitimler 1 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecekPIKTES Direktörü Pınar Özel:"İlk defa erken çocukluk eğitimi yaz okullarına başlayacağız. Bu, 5 ve 6 yaş grubundaki daha önce hiç okula gitmemiş çocuklarımız için uygulanacak bir program""Erken çocukluk eğitimlerini çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklar ne kadar erken yaşta uyumu yakalarlarsa okulda o kadar başarılı olmaları ve onları okulda tutma şansımız var"(Burcu Çalık-Ankara)2- 6 bin 801 çocuğun "sıcak yuvası" koruyucu aileler olduAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altında olan çocukların sıcak bir aile ortamında yetişmeleri için yapılan çalışma ve faaliyetlere devam ediliyorTürkiye genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 555'e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 801'e ulaştıKoruyucu aile yanındaki çocuk sayısı İstanbul'da 594, İzmir'de 407, Ankara'da 385 olduBu yıl koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 629'u buldu(Merve Yıldızalp-Ankara)3- Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla buluşacakDiyanet İşleri Başkanlığınca gençler ve çocuklar, "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısıyla 17 Haziran'da açılacak yaz Kur'an kurslarına davet edildiDiyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu:"Hiçbir çocuğumuz asla camiden herhangi bir olumsuzluk sonucu ayrılmamalı, camiden severek ayrılmalı""Görev alacak 110 bin civarında öğreticimiz özellikle yaz Kur'an kurslarıyla ilgili özel bir eğitimden geçti""Dinimi Öğreniyorum öğrenci ve öğretici kitabından birer milyon, elifba cüzünden ise 800 bin basıldı"(Sefa Şahin-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.