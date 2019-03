Gündem / 4 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Madenci Anıtı önünde ve Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(Zonguldak/13.30/Bartın/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelecek, Sancaktepe'de halk buluşmasına katılacak.(İstanbul/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilik, belediye, adliye ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, "Gençler Soruyor" programına iştirak edecek, Yunus Emre Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak.(Sivas/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama törenine katılacak.(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Sosyal Konut Alanı Protokol Töreni"ne iştirak edecek, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki programlarda yer alacak.(Konya/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı, Zeytinburnu İstasyon Meydanı ve Sarıyer Ayazağa Meydanı'nda miting düzenleyecek.(İstanbul/14.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.(Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaretlerde bulunacak, Türkiye Kömür İşletmeleri Alpagut Linyit İşletmesine gidecek, AK Parti Çorum Merkez İlçe Seçim Bürosunun açılışını yapacak.(Çorum/14.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelecek, Çine esnafını ziyaret edecek, Hak-İş Cumhur İttifakı'na Destek Programı'na ve AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edecek.(Aydın/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir ve Niğde'de sektör değerlendirme toplantılarına katılacak, ziyaretlerde bulunacak, Patates Araştırma Enstitüsünde inceleme yapacak.(Nevşehir/10.00-11.30/Niğde/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriott Otel'de şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzincan ve Erzurum'da ziyaretlerde bulunacak, Erzurum AK Parti il teşkilatıyla buluşma etkinliğine katılacak.(Erzincan/10.30-11.00/Erzurum/14.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak.(Ankara/10.00)8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)2- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta Kasımpaşa-Trabzonspor, Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.(İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)2- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son maçında Altay ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)3- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde başlayacak.Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde Türkiye adına 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım mindere çıkacak.(Novi Sad/13.30/20.00)ÖZEL HABER1- Türkiye dizi film ihracatında Hollywood'a rakip olduKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:"Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda, 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz""Sinema Yasası'nın en önemli maddesi, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye'de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30'a kadar kısmının devlet tarafından karşılanması. Biz bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak görüyoruz. Türkiye'de çok ciddi seyirci oranı var""Filming Turkey platformunu hayata geçirdik. Türkiye'deki doğal plato alanları, nerelerde film çekilebilir, film çekerken faydalanabileceğiniz yapımcılar, şirketler ve olanaklar nelerdir, elde edeceğiniz gelirler nedir gibi birçok şeyin tanıtımı bu platform üzerinden yapılacak."(Muhammet Mutaf/Erzurum)2- Seracılıkta hızlı atılım hedefiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Türkiye'nin mevcut sera alanlarının rehabilitasyonu anlamında verilen destekler önümüzdeki 18 ay içinde işe yarayacaktır""Mevcut alanları en az 2'ye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum"(Mustafa Çalkaya/Ankara)3 - Antarktika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"da bulunan Türk ekibi, seyirleri süresince Bulgaristan, Ukrayna, İngiltere, Şili, İspanya, Polonya, Çin, Güney Kore ve Rusya'nın araştırma üslerini ziyaret ettiEkip, akademisyen Şafak Altunkaynak'ın da araştırmalarını sürdürdüğü Bulgaristan'ın St. Kliment Ohridski Üssü'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldıSt. Kliment Ohridski Üssü Şefi Dragomir Mateev:"Türkiye'den 5 yıldır en az bir ya da iki bilim insanı araştırmalarını yapmak üzere her sene üssümüze geliyor. Bu iş birliğinin devam etmesini umuyoruz"(Dilara Zengin/Antarktika)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.