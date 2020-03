GÜNDEM / 4 Mart 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/11.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyet ile görüşecek.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'i kabul edecek.Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül törenine katılacak.(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.(Ankara/14.30)2- TÜİK, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni paylaşacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Elazığ ile Van'ın Başkale ilçesindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor(Elazığ/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalya spor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.(Tel Aviv/22.15/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 6. ve son haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, Andorra ekibi Morabanc Andorra'yı konuk edecek.(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında iki Türk takımı Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçlarında Bahçeşehir Koleji, Letonya temsilcisi Ventspils'i ağırlayacak. Pınar Karşıyaka ise Ukrayna ekibi Kiev Basket'e konuk olacak.(İstanbul/17.00/Kiev/20.30) (Fotoğraflı)6- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları Adana'da sürüyor.Adana Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde çeyrek final müsabakalarında Galatasaray ile İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor ile Beşiktaş TRC İnşaat karşı karşıya gelecek.(Adana/17.30/20.30) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında iki Türk takımı Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)8- Voleybolda Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto, Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Karlovy Vary/20.00)9- Voleybolda Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Türk Hava Yolları, Avusturya ekibi ASKÖ Linz-Steg'i konuk edecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)10- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Bursa/17.00)11- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yalıkavakspor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.(Muğla/16.00)ÖZEL HABER1- ANALİZ - Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altındaÇin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni bir sınamadan geçen dünya ekonomileri, büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubat verilerinin açıklanmasıyla ilk çeyrekte düşük büyüme ya da daralmalarla karşı karşıya kalacakÇin Lojistik ve Satınalma Dairesi'nin açıkladığı şubat ayı imalat sanayi PMI verisi, 35,7 ile 2005'ten bu yana en düşük seviyesini gördüAsya'nın en büyük ikinci ekonomisi Japonya'da imalat sanayi PMI, şubatta 47,8'e gerileyerek verinin yayımlanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesine indiGlobal imalat sanayi PMI endeksi, 2009'dan bu yana en hızlı geri çekilmeyle 50,4'ten 47,2'ye düşerek küresel çapta imalat sektöründeki yavaşlamanın büyüklüğünü ortaya koydu(Murat Birinci-Murat Aslan/İstanbul)2- Elazığ'daki depremin ardından DASK'tan 31 milyon TL'lik ödemeElazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ, Malatya ve çevre illerden 23 bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldıDepremin ardından DASK tarafından 31 milyon TL'yi aşkın ödeme gerçekleştirildiElazığ'da, depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 44,50'ye, Malatya'da ise yüzde 43,80'e çıktı(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)3- Borsa liginin şubat şampiyonu TrabzonsporTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, geçen ay hisselerindeki yüzde 118,8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olduFenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 30,9 ile şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olarak kayıtlara geçti(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 