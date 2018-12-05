Gündem / 5 Aralık 2018

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'in Şaanşi Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Hıping ile görüşecek.(Şian) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla beraberinde kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret edecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM'denGenel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi ele alınacak.KİT Komisyonunda, TOKİ ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait kesin hesapları görüşülecek.(TBMM/14.00/11.00/11.00/12.30) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KÖMÜRDER-TERSANED Yerli Kömür Kullanımı Niyet Protokolü imza törenine iştirak edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" etkinliğine katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazar İnovasyon Konferansı'nda konuşacak.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tuzla'da Sedef Tersanesi'nde inşası süren TCG Anadolu Gemisi yapım çalışmalarını inceleyecek, Teknopark İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ziyaretlerde bulunacak, Girişimci İşadamları Vakfı tarafından düzenlenen Girişimci Buluşmalarına iştirak edecek.(İstanbul/10.00/14.00/16.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıklayacak.(Ankara/10.00)6- TÜİK tarafından 2017 yılı ceza infaz kurumu istatistikleri açıklanacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarına katılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları izleniyor.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından, terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen, 39 emniyet mensubunun şehit olduğu, 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da, Türk Konseyi 3. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de, gruplarda ikinci maçlarla sürüyor.A Grubu'nda VakıfBank, Fransa'nın Volero Le Cannet, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, Tayland'ın Supreme Chonburi takımıyla karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/09.00/12.00)3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçlarına devam edilecekKupanın ikinci gününde Keçiörengücü-Galatasaray, Ümraniyespor-1461 Trabzon, Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor, Altay-Kayserispor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir müsabakaları oynanacak.(Ankara/13.00/İstanbul/14.45/Bolu/17.00/İzmir/18.30/Adana/20.30) (Fotoğraflı)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 5. hafta maçında, iki Türk takımı Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 5. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Polonya ekibi Energa Torun ile karşılaşacak. D Grubu'nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor, Romanya ekibi ACS Sepsi'yi Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. OGM Ormanspor, Rusya temsilcisi WBC Enisey'e konuk olacak.(İstanbul/19.30/Mersin/18.30/Krasnoyarsk/15.10) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi GFC Ajaccio'yu konuk edecek. Galatasaray ise Hırvatistan ekibi Mladost ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/17.00/Zagreb/21.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk takımı Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)8- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Mimar Sinan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Aydın/18.00) (Fotoğraflı)9- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftaya Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom-TOFAŞ, Banvit-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek(Sakarya/Ankara/18.00/Balıkesir/20.15) (Fotoğraflı)10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 9. hafta erteleme maçında Göztepe, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.(İzmir/19.00)ÖZEL HABER1- Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Avrupa Havalimanları Konseyi'nin 2008-2018 raporu, Türk sivil havacılığının hükümetlerimiz döneminde yazdığı başarı öyküsünün yansıması""Rapora göre, Türkiye son 10 yılda doğrudan bağlantı noktaları sayısını yüzde 191, dolaylı bağlantı noktalarını yüzde 130, havalimanı bağlantılarını yüzde 157 ve network bağlanabilirliğini yüzde 534 arttırarak Avrupa'da uçuş ağını en fazla büyüten ülke oldu""Ülkemizde havacılığın sürdürülebilir, emniyetli, güvenli ve rekabetçi gelişimi için gerek altyapı yatırımları gerekse de mevzuat anlamında çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Milli savaş uçağı rüzgar tünelindeTUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:"Uçağımız şu anda rüzgar tünelinde, konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz""Avrupa'da şu anda en önde giden 5. nesil savaş uçağı projesi bu""Milli Muharip Uçak, ağırlıkla kompozit olacak. Kompozit yapısını oluşturmak için şu anda 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz"Uçağın seri üretiminin 2033'te başlaması ve o aşamaya kadar 400 adetlik siparişe ulaşılması öngörülüyor(Göksel Yıldırım/Ankara)3- Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyorİşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacakYasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonda, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alacakBu kişi, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın bir işçi olacakTİSK Genel Sekreteri Akansel Koç:"İşverenlerimizin maliyeti, ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı. 2019 yılı için bu desteğin artırılarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz"Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat:"Yeni asgari ücrette, bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli"(Özcan Yıldırım/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.