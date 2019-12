GÜNDEM / 5 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere 'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine iştirak edecek.(Cambridge) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katılacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.Programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'na iştirak edecek.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki heyet, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenecek "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katılacak.(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah ve Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/12.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, DİSK'i ziyaret edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2019'da alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım törenine katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ilk parçacık radyasyonu test altyapısı olma özelliği taşıyan "ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı"nın açılışına iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- TÜİK, 2018 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)4- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı Avusturya'da gerçekleştirilecek.(Viyana) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.(Bratislava) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başta başkent olmak üzere ülke genelinde grev ve gösteriler düzenlenecek.(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Türk-İş 23. Olağan Genel Kurulu başlayacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ordu) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.(Bursa) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı ikisi tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Adana/10.00)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pilevneli Gallery Mecidiyeköy'deki Hafıza Odası Sergisi'ni ziyaret edecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında GMG Kırklarelispor-Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa FK, Altınordu-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.(Kırklareli/13.00/Kayseri/14.30/İzmir/16.30/Rize/18.30/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)2- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.Organizasyonun üçüncü gününde B Grubu'nda VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/12.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'yı, B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Kosova'nın Mabetex takımını, D Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın WBC Enisey ekibini konuk edecek.(Ankara/İstanbul/19.00/Hatay/18.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Çekya temsilcisi Jihostroj'i ağırlayacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)5- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor.ÖZEL HABER1- MEB'den öğretmen ve aileler için "otizm" rehberiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerimizin 'otizm spektrum bozukluğu ve beslenme' konusuna ilişkin duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık""Bu çalışmalarla çocuklarımızın gelişimlerine ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı, hem ailelerimiz hem de öğretmenlerimize rehberlik edecek bir yol haritası sunmayı amaçladık""Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin beslenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla özel eğitim, rehberlik, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerimize yönelik uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programını hazırlıyoruz"(Burcu Çalık-Ankara)2- Savunmada hedef daha fazla yerlilik ve ihracatCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'na göre 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacakSavunma ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla "İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile "Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecekKOBİ'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacakÜlke/proje bazlı ihracat stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak ve mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak her yıl en az 2'şer ihracat sözleşmesi imzalanacak(Göksel Yıldırım/Ankara)3- Düz paket uygulaması, tütün tüketimini 2008'li yılların başına çekebilirSağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı:"Düz paket uygulaması, tütün tüketimini Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerinden belki 2008'li yılların başına çekebilir. 'Düz paket, bütün sorunlarımızı çözecek, tütün kontrolünü tamamen sağlayacak ve tüketimi tamamen azaltacak' rüyasını görmemeliyiz""Kapalı alan sigara yasaklarının çok iyi uygulanması, sigara firmalarının herhangi bir sağlık politikasının içerisine müdahil olmaması, vergi ve fiyat politikalarının gelir elde etmek için değil sigara tüketimini azaltmak üzerine kullanılması ve hesaplanması gerekiyor. Tütün kontrolünde çok güzel kanunlarımız var, maalesef kanunlar uygulanmıyor ve denetlenmiyor. Düz paket diğer kanun uygulamalarıyla birlikte etkili olur""Nargile, ısıtılmış tütün ürünü, elektronik sigara, açıkta satılan sarmalık kıyılmış tütün yasal denetim altında olmalı, takibi yapılmalı ve satan dükkanların hepsinin ruhsatlandırılması, denetimi gerekli. Kapalı alan yasaklarının uyumu gerekli. Bunlar olamadan düz paket hafif bir ısırma yapar ama büyük parçayı koparamaz"(Andaç Hongur/İstanbul)