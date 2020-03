GÜNDEM / 5 Mart 2020

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 'ya gidecek.Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.(Ankara/10.30/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'ne katılıyor.(İstanbul/ 09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında sığınmacıların geçişine ilişkin incelemelerde bulunacak.(Edirne/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi tanıtım toplantısına iştirak edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, 2019 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerini, 2018 yılı uluslararası hizmet ticareti ile 2016-2018 dönemi girişimcilik istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı açılışına ve Gaziantep Üniversitesi Öğrencileriyle Buluşma programlarına katılacak.(Gaziantep/09.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uluslararası İdlib Konferansı" düzenlenecek.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- KADEM tarafından "Değişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla düzenlenen 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilecek.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak.(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu 6. ve son hafta erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen ile İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna, Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.(Belgrad/20.15) (Fotoğraflı)4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları Adana'da sürüyor.Adana Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun üçüncü gününde yarı final maçlarında Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat, karşı karşıya gelecek.(Adana/17.30/20.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını "navigasyon uygulaması"yla bulacakÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz""Otopark Yönetmeliği çerçevesinde AVM otoparklarında, genel otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. Otoparktaki araç kapasitesine göre bu süreci yürütüyoruz. Bu imkanı navigasyon uygulamasıyla da birleştirdiğimizde akıllı otomobilimiz Edirne'den girerek ülkemizi her noktasına hareket edebilecek""Sayıyı belki azaltırız, çoğaltırız, ona bakarız ama elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak"(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)2- Bağımlılıkla mücadelenin asırlık çınarı: YeşilayYeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk:"100. yılımızda sadece Türkiye'de mücadele eden bir kurum değil, dünyada bağımlılıkla mücadelede öncülük eden bir Yeşilay olma yolunda ilerliyoruz""Bağımlılıkla mücadele her düşünceden, görüşten, inançtan insanın ortak paydasıdır. Bu bağlamda 7'den 77'ye bağımlılıkla mücadele eden bir gönüllüler ordusu içinde bulunmaktan çok mutluyuz"(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)3- Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, yerli teknoloji girişimleriyle büyüyorBoğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Bülent Üner:"Boğaziçi Üniversitesi, hem bir araştırma üniversitesi olarak hem de sanayi ile iş birliği yetkinliği bakımından üniversiteler arasında öne çıkıyor. Üniversitemizin akademisyenlerine ve öğrencilerine erişebilme imkanı, teknoparkımızın şirketlere sağladığı en önemli avantajlardan biri""BÜDOTEK'te çeşitli alanlarda hizmet veren startup'lar ve büyük firmalar bulunuyor. Yeni kurulmuş bir teknopark olmamıza rağmen başarılı olma yolunda önemli aşamalar kaydeden girişimlerimiz var. Ayrıca, devlet tarafından sağlanan teşvikler itici bir güç oluyor"(Tolga Yanık-Abdulkadir Günyol/İstanbul)