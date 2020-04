GÜNDEM / 5 Nisan 2020

6 Nisan 1920GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye 'de alınan tedbirler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Kovid-19'u yenen genç "immün plazma" tedavisi için bağışçı olmak istiyorKovid-19 tanısıyla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 günlük tedavisinin ardından virüsle mücadelesini kazanan 29 yaşındaki Fırat Oral, koronavirüs hastalarına uygulanacak "immün plazma" tedavisi için kan plazması bağışı yaparak diğer hastalara umut olmak istiyorFırat Oral:"Tabii insan bunu duyunca yıkılıyor. Kolay bir şey değil. İster istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Çünkü gerçekten zor bir durum. Bu süreçte her türlü düşünceye kapılıyorsun""(İmmün plazma bağışı) Birine şifa olacaksam ne mutlu bana. Veririm yani hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Bağışçı olmak isterim. Kanım da birilerine şifa olur, onlar da kurtulur. Mutlu olurum""Bunu basite almasınlar. Çok tehlikeli bir hastalık. Çünkü nasıl bulaştığını hiç kimse anlamıyor. Kimin başına geldiyse o anlar. Hastanede kalıp da tavanı izlemek var. Bir de evde kalıp ailenle vakit geçirmek var. Milletimizden ricam, ellerinden geldiğince evlerinde kalsınlar"(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Görüntülü)2- Sağlık sigortası sahiplerinin koronavirüs tedavi giderleri karşılanacakTürkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli:"Birçok şirketimiz, teminata dahil olmadığı ve bu risk için bir prim alınmamış olduğu halde, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldı. Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15'inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır.""Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda""KOBİ'lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz alacak sigortasına yönelik atılan adımlar oldukça önemli. Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum""Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikayet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi açısından çok faydalı adımlar oldu"(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)3- Akademisyenlerden, koronavirüs mücadelesine siperlik ve yoğun bakım malzemesi desteğiAnkara Üniversitesi akademisyenleri, koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek amacıyla yoğun bakım tedavileri için tek kullanımlık laringoskop ile sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik üretimine başladıMEDİTAM Müdürü Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri:"Gerek sağlık çalışanlarını koruyucu ekipmanların gerekse entübasyonda kullanılmak üzere 3D baskı yöntemi ile tasarladığımız laringoskopların önemli bir ihtiyaca cevap olacağına inanıyoruz."Deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve altyapımız ile gece gündüz demeden bu ihtiyaca karşılık vermek için çalışıyoruz"(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA