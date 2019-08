GÜNDEM / 6 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/12.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul edecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Orhan Sarıbal, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret edecek.(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda eş başkanlığında Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı yapılacak.Toplantı kapsamında, iki ülke iş birlikleri için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.(Ankara/10.30/11.00/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muadili Azerbaycan ve Gürcistanlı bakanlarla "Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı"nı imzalayacak, fındık hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen şenliğe katılacak.(Ordu/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyorGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Sağlık ve Spor Turizmi", Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Sağlık Hizmetlerinde Küresel Hedefleri" başlıklı panelde büyükelçilere hitap edecek.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevre ve İklim Değişikliği" başlıklı oturuma katılacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK/TİM tarafından, konferansa katılan büyükelçilere verilen akşam yemeğinde konuşma yapacak.(Ankara/16.45/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü ortadan kaldırmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.(İslamabad/Ankara)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.(Mekke/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ DavalarıDüzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Düzce/10.00)Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen eski polis 4 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Adana/10.00)Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgüte ait hücre evinde yakalandıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Adana/15.00)SPOR1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, 7 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TFF Süper Kupa maçı öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve Galatasaray Antrenörü Levent Şahin ile iki takım kaptanlarının katılımıyla Eryaman Stadı'nda basın toplantısı yapılacak.(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi Total Oil Türkiye arasında, federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda Basketbol Milli Takımları için sponsorluk anlaşması imzalanacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları başlayacak.5- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 3 karşılaşmayla başlayacak.ÖZEL HABER1- Türk bilim insanları rotayı kuzey kutubuna çevirdiAntarktika seferlerini başarıyla tamamlayan Türk bilim insanları, İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi'ni de gerçekleştirerek araştırma rotalarına kuzey kutbunu da eklediİlk Türk Arktik Bilimsel Seferi lideri Doç Dr. Burcu Özsoy:"Sefere 7 bilim insanı katıldı ve hepsi canını dişine takarak çalıştı. Gün ışığından 24 saat faydalanılan bölgede, Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarından 41 katılımcının 14 araştırma projesi için çalışmalar yürütüldü"(Dilara Zengin/Ankara)2- Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştıGeçen yılın sonundan bu yana değerine değer katan dünya borsaları haziran itibarıyla 82,3 trilyon dolara ulaşarak, 2019 sonunda yakalanması beklenen 87,3 trilyon dolarlık küresel milli gelir düzeyine yaklaştıTahminlere göre, 2019 sonunda 21,3 trilyon dolarla "dünyanın en büyük ekonomisi" unvanını koruması beklenen ABD'de, New York ve Nasdaq borsalarının toplam piyasa değeri 35,9 trilyon doları buluyorBu yıl milli gelirini 14,2 trilyon dolara taşıması beklenen Çin'de ise Şenzen ve Şanghay borsalarının toplam piyasa değeri 7,8 trilyon dolar düzeyindeEkonomik büyüklüğünün 5,2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen Japonya'da, ülke borsası 5,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahipTürkiye'nin ise milli gelirinin 2019 sonunda 706 milyar doları aşması beklenirken, borsada işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin haziran sonu itibarıyla 147,2 milyar dolar düzeyinde bulunduğu görülüyor(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)3- Böbrek hastalarına bayram uyarısıSağlık Bilimleri Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadim Akoğlu:"Et tüketimine dikkat etmeyen ileri evre kronik böbrek hastaları ve diyalize giren hastalarda kan asit düzeyinin artışına bağlı olarak beyin, kalp ve akciğer gibi organların fonksiyonlarında hayatı tehdit eden bozukluklar gelişebilir""Kurban eti hazırlanırken, pişirilirken ve tüketilirken ayrıca tuz eklenmemesi, mümkün olduğunca etin görünen yağından temizlenmesi ve kendi yağında pişirilmesi, pişirilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir"(Duygu Yener/Ankara)