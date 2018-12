Gündem / 6 Aralık 2018

06 Aralık 2018 Perşembe 09:01



06 Aralık 2018 Perşembe 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Yıldırım, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i kabul ettikten sonra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde Türk toplumu ve Ahıska Türkleri Derneği temsilcileriyle bir araya gelecek.(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek.(Ankara/09.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Zirvesi'ne katılacak.(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Uyu?turucu Konferansı"nda konuşacak.(Antalya/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM'denGenel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.KİT Komisyonu'nda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının hesapları ele alınacak.(TBMM/14.00/11.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliği, "Mevcut fabrikaların dönüşümü" temasıyla TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda yapılıyor, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli de CerModern'de gerçekleştirilecek.(Ankara/09.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.(Milano) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Yemen barış müzakereleri Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in arabuluculuğunda Yemen'deki meşru hükümet ve Husilerin katılımıyla İsveç'te başlayacak.(Stockholm)3- Avusturya'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 175. olağan toplantısı düzenlenecek.(Viyana)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib)?5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları izleniyor.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Travel Turkey İzmir 2018"in resmi açılış törenine katılacak, Bornova Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.(İzmir/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali"nin basın toplantısı yapılacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtayın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Arabuluculuğun Geliştirilmesi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış konuşmasını yapacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkça Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa başlatılacak "Yemen'e Yardım Kampanyası" tanıtım toplantısına katılacak, Mardin Valiliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.(Ankara/10.00-Mardin/14.30/15.45/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türk Kızılayı tarafından düzenlenen Kızılay TALKS Konferansı İstanbul'da gerçekleştirilecek.(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- FETÖ davalarıDarbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçları tamamlanacak.Kupanın üçüncü gününde Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Menemen Belediyespor-Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor, Fenerbahçe-Giresunspor müsabakaları yapılacak.(Muğla/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/17.00/Malatya/18.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)2- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilecek.(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Volkswagen Arena'da konuk edecek.(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 5. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Rusya temsilcisi Inventa Kursk'u BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde ağırlayacak.E Grubu'nda ise iki Türk takımı Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/19.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçıyla sona erecek.(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- "Ziraat Katılım bütün illerde olacak"Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:"Yıl sonuna kadar 80 şubeye ulaşacağız. Önümüzdeki yıl da şube açmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bütün il merkezlerinde olmak. Ardından büyük ilçelerde olmak""Önümüzdeki yıl Ziraat Finans Grubu içindeki Ziraat Leasing, Ziraat Katılım'a katılacak. Hem aktifimizde büyüme hem de leasing işlemlerimizde hacim sağlayacak""Ziraat Katılım olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlgi alanlarımızı stratejik ve yenilikçi ürünler oluşturuyor""Gelecek yılın başlarında tekrar uygun koşullar oluşursa sendikasyon kredisi alınması noktasında gerekli hazırlıklar halihazırda yapıldı"(Murat Birinci/İstanbul)2- "Çocuk dostu" kitap listesine 26 yeni eser eklendiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "100 Günlük İcraat Programı"ndaki "çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi" başlığına yönelik çalışmalar devam ediyorBu kapsamda, ailelere yol gösterici olması amacıyla, içeriği 0-6 yaş grubu çocuklara uygun olan kitapların yer aldığı listeye 26 yeni eser eklendiÇocuk dostu eserler listesindeki kitaplar, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından inceleniyor(Merve Yıldızalp/Ankara)3- İngiliz Büyükelçi Chilcott AA'ya konuştuİngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott:"Savaş nedeniyle ülkelerinden çıkmak zorunda kalan mültecilerin, zaten gerçekten yeteri kadar acı çektiğini de düşünürsek, tüm uluslararası camianın Türkiye örneğini takip etmesi gerekiyor""Türkiye gibi dost ülkelerimize özellikle de anayasaya tamamen aykırı korkunç bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ülkelere elimizden geldiği kadar, suçluların adalet önüne çıkarılması için yardım ve destek vermeye kararlıyız. İngiliz Büyükelçi Chilcott AA'ya konuştuİngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott:"Savaş nedeniyle ülkelerinden çıkmak zorunda kalan mültecilerin, zaten gerçekten yeteri kadar acı çektiğini de düşünürsek, tüm uluslararası camianın Türkiye örneğini takip etmesi gerekiyor""Türkiye gibi dost ülkelerimize özellikle de anayasaya tamamen aykırı korkunç bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ülkelere elimizden geldiği kadar, suçluların adalet önüne çıkarılması için yardım ve destek vermeye kararlıyız. Bunu gerçekten istiyoruz""(FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek'in iade süreci) Yargı süreci çok yeni tamamlandığı için çok ayrıntılarına girmek istemiyorum ama bu konuyla ilgili Türkiye'deki yetkililerle birlikte ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz""(İngiltere'de Suriyeli çocuğun darbedilmesi) Bu son derece rahatsızlık, endişe verici bir görüntü. İnsanı sinirlendiren ve huzursuz eden bir görüntüydü. Bu yaşananlar muhakkak kabul edilemez korkunç bir olay"(Kerem Kocalar/Gaziantep)