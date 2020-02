GÜNDEM / 6 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler, Van Jandarma Filo Komutanlığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılacağı törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.(Van/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katılacak.(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, 2019 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.(Elazığ-Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)2- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda yer alan iki Türk takımı Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Bakanlık "Erişilebilir Türkiye" için harekete geçtiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:"(2020'nin 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmesi) Bakanlık olarak geniş kapsamlı bir kampanya başlatılmasını hedefliyoruz""2020'de yapacağımız çalışmalarla başta kamu kurumlarımız olmak üzere hayatın her alanını engellilerimize erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz erişilebilir Türkiye""Şehirler akıllı ve yaş dostu hale getirilerek yaşlıların kentsel yaşam alanlarından güvenli ve yardımsız olarak faydalanması için gerekli ölçütlerin belirlenmesi ve erişilebilirlik denetleme sürecine bu ölçütlerin dahil edilmesi sağlanacak"(Burcu Çalık-Ankara)2- Koronavirüs salgınının ömrü küresel büyümenin yönünü belirleyecekYeni tip koronavirüs, küresel piyasaları aşağı yönlü baskılamayı sürdürürken, hastalığın Çin'in büyümesini negatif etkileyebileceği tahmin ediliyorİstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna:"Birçok markanın üretimini sadece Çin'e yoğunlaştırması ne kadar doğru? Bugünden sonra bu konu daha fazla tartışılacak"Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. 