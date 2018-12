Gündem / 7 Aralık 2018

07 Aralık 2018 Cuma 09:02



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret edecek ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü etkinliğine katılacak.Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelecek ve ikili temaslarda bulunacak.(Bişkek/Tahran) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşmeler yapacak.(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek "Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısına katılıyor.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni, Şemsi Tebrizi Türbesi Ziyareti ve Selam Vakti Yürüyüşü'ne, Türbe Ziyareti ve Gülbang Duası'na, Sanat Ocağı Mevlevihane Atölye Çalışmaları ve Sergi Açılışları'na, Meram Belediyesi 1646 Daire Temel Atma Töreni'ne, ve Selam Vakti Mukabele-i Şerif-i, 745. Vuslat Yıl Dönümü Açılış Programı'na iştirak edecek.(Konya/10.30/13.30/14.30/16.00/16.15/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/10.30) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına iştirak edecek.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudanya Çağrışan'daki orman yangını sonrası yeniden ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilk fidanı dikecek ve bazı ziyaretlerde bulunacak.(Bursa/09.20-15.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İSO Meslek Komiteleri Toplantısı ile Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Türkiye/ABFT) 14. Kuruluş Yılı Galası'na katılacak.(İstanbul/14.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak, "Kültür Ekonomisi 2017" haber bültenini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Kurulu'nda,18 yıldan beri CDU Genel Başkanlığını yürüten ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Angela Merkel'in yerine gelecek isim belirlenecek.(Hamburg) (Fotoğraflı)2- Avusturya'da 5. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler toplantısı düzenlenecek.(Viyana) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib)? (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?(Riyad/Washington/Ankara)?GÜNCEL1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam edecek.(İstanbul/10.00)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara 09.30)KÜLTÜR SANAT1- Ermeni asıllı Suriyeli sanatçı Lena Chamamyan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, gruplarda üçüncü ve son maçlarla Çin'de sürüyor.Yarı finali daha önce garantileyen Türk takımlarından A Grubu'nda VakıfBank, Brezilya'nın Minas, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/12.00/09.00) (Fotoğraflı)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi son şampiyon Real Madrid'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.(İstanbul/20.30/Atina/22.30) (Fotoğraflı)3- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Teknopark İstanbul, savunma sanayisinin atılımına katkı sağlayacak"Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:"(Teknopark İstanbul'da) Savunma sanayi esaslı oluşturduğumuz yapılanmalar ve şirketlerle genel anlamda teknolojinin birçok alanında Türkiye'de hizmet verebilecek, sivil sektöre de açılabilecek farklı ve teknolojilerin altyapısını oluşturacağız. Burası, savunma sanayisinin atılımına katkı sağlayacak""(Burası) Yapılacak toplantı ve sergi merkezi, civarda oluşan ve yapılacak oteller, üniversite ve şirketlerle birlikte çekici bir yer olacak. Zaten şu anda da onlarca şirketlerin sırada olması çekici olduğunu gösteriyor"Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu:"Teknopark İstanbul'da yer alan şirketler 78 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Burada bulunan 280 Ar-Ge firması 4 bin 500 istihdam sağlıyor"(Uğur Aslanhan/İstanbul)2- "Tek hedefimizin milletin polisini yetiştirmek"Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak:"Emniyet teşkilatına 4 yılda 100 bin kişi kattık. Bunun 75 binini mezun ettik""İlanlarımıza inanılmaz başvurular oluyor. 7 bin kişi ilana çıkıyor 80 bin kişi başvuruyor. 3 bin kişilik komiser yardımcılığına 22 bin kişi başvurdu. 2019'da da bu yoğun talebe karşılık vermeye çalışacağız. Yeni alımlar olacak""15 Temmuz darbe girişiminden sonra başvurular patladı. İnanılmaz oldu. İnsanlar artık 'Devlet bizim. Birileri çöreklenmiş, örgütlenmiş. Biz sahip çıkacağız' diyor. Bunu öğrencilerimizde hissediyoruz""Gittikçe teşkilat daha da kuvvetleniyor. Tek hedefimiz milletin polislerini yetiştirmek. Milletin hizmetinde olan polis teşkilatını oluşturmak. e-Nabız kullanıcısı 9 milyona ulaştıSağlık Bakanlığınca geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulamasında 9 milyon kullanıcıya ulaşıldıe-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçlarının tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyorSistem üzerinden organ ve kan bağış beyanında bulunmak, muayene için randevu almak, aile hekimini değiştirmek, eşinin sistem üzerinden vereceği onay ile çocuklarının sağlık kayıtlarına erişmek, en yakın hastaneleri, en yakın eczaneleri görüntülemek mümkün(Duygu Yener-Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) 