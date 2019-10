GÜNDEM / 7 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.Baş başa görüşme yapacak Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Vucic, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak edecek.Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi ile Namık Kemal Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenlerine iştirak edecek.(İstanbul/10.00/Tekirdağ/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM'denAdalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.(Antalya/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik başlatılacak sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu açıklayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davalarıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.00)Darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 1'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Kahramanmaraş/09.00)SPOR1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklara başlayacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Savunma ve havacılık sektörü ihracatta rekor tazelediSavunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 41,4 artarak 1,3 milyar dolar olduÜrünlere en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldiİller bazındaki sektör ihracatında Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre 11 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti(Zeynep Kahveci/İstanbul)2- Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira cezaÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde bu yılın 9 ayında yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden tesislere 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildiDenetimler sonucu, çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin faaliyeti durdurulduEn çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu, atık, gürültü ve egzoz kirliliği cezaları başı çekti(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)3- Türkiye'de 40 bin "lord" ve "lady" varTürkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak "lord" ve "lady" unvanına sahip olan 40 bin kişi bulunuyorİskoçya'nın doğal yaşamına ve turizmine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında arazi satın alanlar, istedikleri zaman kendilerine ait alanı ziyaret edebiliyorDünyanın dört bir yanındaki lady ve lordlar, her yıl 12-14 Mayıs'ta düzenlenen İskoçya Unvan Sahipleri etkinliğinde bir araya geliyorŞirket sahibi Fırat Kurtoğlu:"Bu ürün bütün dünyada satılıyor. Türkiye'ye ayrılan kontenjan her ay için 500 adet. Türkiye'den ilgi büyük. Her ayın kotası, ikinci haftada doluyor. Lord ve lady unvanına sahip olmanın maliyeti 105 sterlin""Bize en çok gelen soru 'Arazi üzerine ev yapabilir miyim?' Maalesef öyle bir şey olmuyor. Ülkenin belirlediği birinci derece sit alanı bu araziler. Ne kadar yer alırsanız, herhangi bir şey yapamıyorsunuz"(Çiğdem Alyanak/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.