GÜNDEM / 7 Eylül 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak ve AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.(Eskişehir/13.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Kurtuluş Günü Programı'na iştirak edecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Didim, Kuşadası belediye başkanlıklarını ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Altın Güvercin Beste Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.(Aydın/10.00-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği "Gençlik Zirvesi" Çalıştayı'na katılacak, partisinin il başkanlığını, valiliği, büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret edecek, il danışma meclisi toplantısına iştirak edecek.(Balıkesir/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na katılacak.(Bursa/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Geleneksel Şifalı Pilav Kapak Ac¸ma To¨reni'ne katılacak.(Bilecik/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak.H Grubu'nda yer alan Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)2- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oluyor.Organizasyonun yarı final maçlarında Türkiye-Polonya ve Sırbistan-İtalya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/19.30/17.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası, 2. tur grup ve klasman etabı maçlarıyla Çin'de sürüyor.Organizasyonda 17-32'ncilik klasman etabında mücadele eden Türkiye, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Yeni Zelanda ile Japonya karşılaşacak.Kupada ayrıca, 2. tur K Grubu'nda Brezilya-Çekya ve ABD-Yunanistan, L Grubu'nda Avustralya-Dominik Cumhuriyeti ve Fransa-Litvanya, klasman etabında ise P Grubu'nda Kanada-Ürdün ve Almanya-Senegal maçları oynanacak.(Dongguan/14.30/10.30/Shenzen/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Şanghay/11.00/15.00) (Fotoğraflı)4- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, zamanlama turu ve eleme yarışı gerçekleştirilecek.(Afyonkarahisar/13.00/15.15/17.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Okçulukta Dünya Kupası Finalleri Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erecek.6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Çekya'nın Most kentinin ev sahipliği yaptığı EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu yarı final maçında Sırbistan temsilcisi ZORK ile karşılaşacak.(Most/19.45)7- TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.8 - A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Büyük Britanya ile karşılaşacak.(Walbrzych/15.30)ÖZEL HABER1- Bakan Selçuk'tan velilere "not baskısı yapmayın" uyarısıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Bir çocuğun kendi tabiatını yaşamasına müsaade edilmeden, notlarla bir yere varması çok mümkün değil. Bunu bizim hayat deneyimimiz gösteriyor""Hangi çocuk doğasından ne kadar uzaklaşırsa hayattaki başarısızlığı o kadar artıyor. Velilerimizin bir şekilde çocuklarının yaratılıştaki hususiyetlerine saygı göstermeleri, yatkınlıklarına dikkat etmeleri, beceri temelli, deneyim temelli bir eğitim görmelerine müsaade etmeleri gerekiyor""Bir şekilde çocukların kendi işlerini kendilerinin yapması, kendi problemlerini kendilerinin çözmesi gerekiyor. Veliler çocuklarının problemlerini çözerlerse, çocukta problem çözme tecrübesi gelişmiyor. AK Parti, CHP'yi sessiz kalmakla eleştirdi-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:-"Her gün ahkam kesen CHP, çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemiyle ilgili tek kelime edemiyorlar. Tek bir kınama yapamayacaklar, HDP'yi sıkıştırmayacaklar"(Meltem Öztürk/Ankara)3- Yaş meyve ve sebze ihracatına "kötü hava" freniTürkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk aylarındaki kötü hava koşullarının etkisiyle düşen rekolteden dolayı "fren" yaptıTürkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Kurulu Başkanı Ali Kavak:"Bin bir çabayla kazanılan pazarların rekolte düşüşü nedeniyle kaybedilmemesi için devletin desteğine her yıldan fazla ihtiyacımız var. Hükümetimizden bu anlamda destek talep ediyoruz"(Deniz Çiçek/Ankara) 