GÜNDEM / 7 Nisan 2020

6 Nisan 19201- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1169 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.(Ankara)GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılayın ilk plazma bağışçısı olacak. Genel Başkan Kerem Kınık'ın da yer alacağı plazma alma işlemi Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nden canlı yayınlanacak.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla video konferans ile görüşecek.(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- MEB'den sağlık çalışanlarına günde 10 bin tek kullanımlık önlükMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:"İhtiyaçlara hızla cevap verebilmek için Mersin'deki okulumuza gerekli yatırımı yaptık""Önlükler, Sağlık Bakanlığımızın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek""Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ile ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız"(Selma Kasap/Ankara)2- Uzmanlar, salgın sürecinde suyun tasarruflu kullanılmasına dikkati çekiyorTEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç:"Salgın sürecindeki hijyen tedbirlerini aksatmamak koşuluyla el yıkarken, duş alırken su tazyikli açılmamalı ve gereksiz yere akmasına engel olunmalıdır. Duş süresi kısaltılmalıdır. Duş başlığında kullanılacak akıllı başlık ya da debi sabitleyici ile suyun akışı yüzde 50-60 oranında düşürülerek tasarruf sağlanabilir""Öte yandan, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolduğunda çalıştırmak tasarruf sağlar. Salgınla mücadelede suyun daha çok kişisel sağlık ve temizlik için önemli olduğu unutulmamalı"Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız:"Uzmanların '20-30 saniye boyunca elinizi sabun ve su ile sıkıca ovalayın' önerisine uyulurken, musluğun 20-30 saniye boyunca açık kalmasına gerek yoktur. Suyun bilinçli tüketimi sadece olağanüstü dönemlerde de değil her zaman uygulanan bir toplumsal davranış haline gelmelidir"(Elif Küçük/İstanbul)3- Doğu Akdeniz'in sağlık üssü: Mersin Şehir HastanesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar binlerce kişiye tedavi hizmeti veren Mersin Şehir Hastanesi, hastaların derdine derman oluyorKovid-19'la mücadelede aktif rol alan hastane, hastaların test ve tedavi sürecinde de hizmet veriyor(Salim Ertaş/Mersin)

