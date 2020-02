GÜNDEM / 7 Şubat 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara 'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" ve "Osmaniye İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerine iştirak edecek.(Kahramanmaraş/10.30-Osmaniye/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.(Ankara/17.30)4- TOBB ve TEPAV tarafından gerçekleştirilen Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi'nin tanıtımı yapılacak.(Ankara/15.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Ulu Camisi'nde cuma namazı ve hutbe irad edecek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileriyle buluşmaya ve üniversite camisinin açılışına katılacak.(Kahramanmaraş/12.50-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler ile şehit askerlerin memleketlerindeki cenaze törenleri takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ-Malatya) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)6- Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırdığı öne sürülen tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.(İstanbul/13.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen ve 8 Şubat Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda açıklamalarda bulunacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Malatya/20.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)4- TFF 1. Lig'de 21. haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Vefa Stadı'nda karşılaşacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)5- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray, Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Türkiye otomotiv tedarik sanayi TOGG ile yakın temastaTaşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca:"TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG'la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek""Gürcan Bey de (TOGG CEO'su Gürcan Karakaş) bizim içimizden çıkan birisi. Bu, iş birliğini kolaylaştırıyor. Birbirimizi kolay anlıyoruz. Kolaylıkla iletişimde bulunuyoruz ve bizim içimizde birçok firma TOGG'un projesini normal bir ticari iş olarak görmüyor, sahipleniyor"TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı:"TOGG'un görevi, aracı belirtilen sürede üretmek. Bizim de görevimiz, onların istediği her parçayı Türkiye'de yapabilmek için ne gerekiyorsa yapmak""Batarya ile ilgili çalışma yapan arkadaşlarımız var. Ama TOGG, şu an bu bataryayı hazır almak zorunda"(Abdulselam Durdak/İstanbul)2- ANALİZ - Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyorGeçen yıl küresel çapta yaşanan zorluklar karşısında büyüme, istihdam ve yatırımları desteklemenin yanı sıra ekonomik aktörlerin paraya daha az maliyetli ulaşmasını temin etmek isteyen 51 merkez bankası faizlerde indirime gittiBu yıl da küresel faiz indirimi dalgasının devam ettiği görülürken, ocak ayında Türkiye, Güney Afrika ve Ukrayna başta olmak üzere 9 ülke gösterge faiz oranını düşürdüPiyasalarda Fed'in bu yıl politika faizinde sadece bir kez 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyorGeçen yılın kasım ayında ECB'nin yeni ve ilk kadın başkanı olarak göreve başlayan Christine Lagarde'nin ise bankanın para politikasında bir değişiklik yapması öngörülmüyor(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)3- Sevgililer Günü için 50 ülkeye 60 milyon dal çiçek ihraç edildiOrta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz:"Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya yoğun sevkiyatlarımız oldu""Sevgililer Günü için 6,5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. 