Gündem/ 8 Aralık 2018

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:01



08 Aralık 2018 Cumartesi 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap edecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan Meclis Başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda konuşacak.Yıldırım, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.(Tahran) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tarihi Binası Açılış Töreni'ne katılacak.(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ve Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.(Erzurum/13.15-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İslam Ekonomisinin Teorik ve Kurumsal Temelleri Sempozyumu"na katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gençlerle bir araya gelecek.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Beykoz Otizmli Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği yararına düzenlenecek etkinlikte yer alacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Fransa, Belçika ve Hollanda'da "sarı yeleklilerin" düzenleyeceği protestolar izlenecek.(Brüksel/Paris/Lahey) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları izleniyor.(Riyad/Washington/Ankara)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Çingene Kızı mozaiklerinin Türkiye'ye getirilen parçalarının, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilecek tanıtım programına katılacak.(Gaziantep/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'in Shaoxing kentindeki yarı final ve klasman maçlarıyla sürüyor.Yarı finalde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisi Minas, VakıfBank da aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/12.00/15.00) (Fotoğraflı)2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Trabzonspor-Atiker Konyaspor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.(Sivas/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Kardemir Karabükspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Afjet Afyonspor ve Altınordu-Adanaspor maçlarıyla başlayacak.(Karabük/Bolu/13.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın ilk maçlarında Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, Galatasaray-Banvit ve TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya gelecek.(İzmir/13.00/İstanbul/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray maçıyla başlayacak.(Muğla/14.00) (Fotoğraflı)6- Voleybol Efeler Ligi'nde 9. haftanın ilk maçlarında Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediye Plevne ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.(Ankara/14.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Karayolları-THY müsabakalarıyla tamamlanacak.(İstanbul/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)8- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 4 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası 2 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)9- TFF 2. Lig'de 16. hafta 4, TFF 3. Lig'de 2 maçla başlayacak.10- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Denetimler haksız fiyat artışlarını düşürdüTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan:"Haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerin olumlu sonuçlarını gördük. Haksız fiyat artışları ilk furyada çok fazlaydı, denetimlerle azaldı""Bu kapsamda 81 ilde 6 bin 611 firmanın toplam 86 bin 282 ürünü denetlendi, 132 üretici firmadan yazılı savunma talep edildi""Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması yaklaşık 38 bin 950 kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 4 bin 500 başvuru aldık"(Ayşenur Sağlam/Ankara)2- Teknolojide kritik test altyapıları yerlileşiyorSavunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'de geliştirilen teknolojik ürünlerin doğrulanması ve sertifiye edilmesinde kritik önemde olan test cihazlarında yerli çözümlerin sayısı artıyorAltay tankı, Atak helikopteri, Hürkuş uçağı, T625 genel maksat helikopteri, MİLGEM, Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Güdüm Kiti gibi savunma sanayisi projelerinde Türkiye'de üretilen test cihazları başarıyla görev yaptı(Göksel Yıldırım/Ankara)3- Otomobilde yerliye yöneldikOtomobil satışlarında yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yerli payı yüzde 29,7'den yüzde 33,2'ye yükseldiRenault, ocak-kasım döneminde yerli otomobil satışında 48 bin 605 adetle liderliğini koruduOtomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 60,2'den yüzde 65,4'e çıktı(Murat Birinci/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.