GÜNDEM / 8 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'na iştirak edecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla sona erecek.Organizasyonun finalinde Eczacıbaşı VitrA ile İtalya temsilcisi Imoco Volley, üçüncülük maçında ise VakıfBank ile bir diğer İtalya ekibi Igor Gorgonzola karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/15.00/12.00)2- Süper Lig'de 14. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Antalyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.(Konya/14.00/Antalya/Denizli/16.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.4- Avrupa Kros Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.(Lizbon/13.00)5- TFF 1. Lig'de 14. hafta Osmanlıspor-Altay, Altınordu-Adanaspor, Bursaspor-Giresunspor, Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla sürecek.(Ankara/14.00/İzmir/Bursa/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftaya Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare karşılaşmalarıyla sürecek.(İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Hatay/17.00) (Fotoğraflı)8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Arkas Spor müsabakalarıyla devam edilecek.(İstanbul/14.00/18.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta tek müsabakayla sona erecek.10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlanacak.ÖZEL HABER1- "Kanal İstanbul" İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projeUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini almıştır. Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir""İstanbul'un her tarafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına kendine yeten bir medeniyet projesi olacak""Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız""Projeye başladığımız ilk günden bu yana da her bir eleştiri konusunu enine boyuna tartışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi bir durum kalmayacak hale getirildikten sonra yola devam ediyoruz. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Narenciye ihracatında lider RusyaTürkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 74 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatından 560 milyon 74 bin 790 dolar gelir elde edildiDış satımda 214 milyon 698 bin 494 dolarlık gelirle Rusya ilk sırada yer aldı(Meltem Yılmaz/Trabzon)3- Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacakAnkara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyenler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yürütecekTürk akademisyen ve öğrenciler Ukrayna'daki nükleer santrallerde ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgede bilimsel araştırmalar ve gözlem yapacakAnkara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç:"Bu iş birliği, Ukrayna'daki nükleer santrallerde rahatlıkla deney yapma, oralardaki uzmanların bilgi birikiminden yararlanmamıza imkan sağlayacak"(Ahmet Sertan Usul/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.