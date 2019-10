GÜNDEM / 8 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'ne, ardından liderlerle düzenlenecek ortak basın toplantısına ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından liderler onuruna verilecek yemeğe katılacak.Sremska Raça köyüne geçecek olan Erdoğan, toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.(Belgrad/Sremska Mitrovica) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Dışına Gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- TÜİK, 2018 yılına ilişkin "belediye su istatistiklerini" açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıYargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.(İstanbul/10.00)FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)2- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Piyanist ve besteci Fazıl Say, "ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında sahne alacak.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda B Grubu'nda TOFAŞ Sırbistan'ın Partizan takımıyla, C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen Fransa'nın Nanterre 92 ekibiyle karşı karşıya gelecek.(Belgrad/21.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Maarif Vakfından Türk nüfusuna yeni eğitim modeliTürkiye Maarif Vakfı, Avrupa ile ABD ve Kanada gibi ülkelerde yüzde 3 dolayında olan üniversiteye devam eden Türk gencinin sayısını artırmak için yeni bir model olan eğitim merkezlerini hayata geçirmeye başladıTürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:"Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin çocuklarının üniversiteye gitme oranı yüzde 2-3'ü geçmiyor. Bunun nedenleri arasında sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bulunuyor. Bu eksikliğe bir çözüm üretmek adına Maarif Vakfı olarak yeni eğitim modelleri oluşturduk""Strazburg'da ve Avusturya'da ilk eğitim merkezlerimizi açmış bulunuyoruz. Bu merkezlere çok yoğun bir ilgi var. 450 dolayında öğrencimiz Avusturya'daki eğitim merkezine devam ediyor""Avrupa'da önümüzdeki aylarda yıl başına kadar eğitim merkezi açacağımız en az iki ülke daha var"(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü)2- Kaçırılan oğluna 2 bin kilometre uzakta kavuştuEski eşi tarafından velayeti kendisinde olan 10 yaşındaki oğlunun Irak'a kaçırılmasının ardından yavrusunu bulmak için çalmadık kapı bırakmayan anne Diğdem Şenol, 4 ay sonra Erbil'de kavuştuğu çocuğuyla İstanbul'a dönmenin mutluluğunu yaşıyorDiğdem Şenol:"12 Haziran'da eski kayınvalidem gelip İstanbul'dan oğlumu teslim aldı ve Van'a götürdü. 10 gün sonra bana teslim edilmesi gerekiyordu. Emniyette şikayette bulunduğumda eski eşim, 'Biz Avrupa'ya kaçtık, sakın arama. Ben nasıl hasret kaldıysam sana da o hasretliği yaşatacağım. Oğlunu bir daha göremeyeceksin' mesajı attı""Irak'tayken Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat beni aradı. Durumun ne olduğunu sordu. Tüm detaylarını anlattım. 'Elimden geldiğince yardım edeceğim. İnşallah iyi bir sonuç alırız.' dedi. Sağ olsun elinden gelen her şeyi de yaptı""Sonuç güzel oldu çok şükür. Çok mutluyum. 4 aydır verdiğim savaşı bir ben bir Allah biliyor. 4 aydır gözümde yaş dinmedi. Kelimelerle anlatılamayacak kadar mutluyum"(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)3- "Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak""Turizmin Davos'u" olarak önceki yıllarda İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı, en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'da düzenlenecekDünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı:"Etiyopya'ya Türkiye'den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile gideceğiz. Türk yatırımcılar orada Afrika'nın tüm ülkelerinin bakanları ve iş insanları ile bir araya gelecek""Türk yatırımcılara Etiyopya'nın ve Afrika'nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz"(Uğur Aslanhan/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.