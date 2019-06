GÜNDEM / 8 Haziran 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenaze namazına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.(Denizli/13.10/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün Antalya'da vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için CHP Denizli İl Binası önünde tören düzenlenecek. Arslan'ın cenazesi, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.(Denizli/10.30/13.10)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar'da halka buluşacak, taziye ve esnaf ziyareti yapacak, Başakşehir'de muhtarlarla ve halkla bir araya gelecek.(İstanbul/13.00-20.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Kartal'da dernek ziyareti gerçekleştirecek, Pendik'te taksicilerle buluşacak.(İstanbul/10.00-20.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak ve temaslarda bulunacak.(Japonya) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sayısal Loto çekilişi yapılacak.(Ankara/21.15)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta C, E, H, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.H Grubu'nda yer alan Türkiye, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda son dünya şampiyonu Fransa'yı konuk edecek.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Fransa ile yapacağı maçı izleyecek.(Konya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu 4. maçında Malatya Merkez Spor Salonu'nda Slovakya'yı ağırlayacak.(Malatya/14.00) (Fotoğraflı)3- Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.(Paris/16.00) (Fotoğraflı)4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor.Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Norveç-Nijerya, B Grubu'nda ise Almanya-Çin, İspanya-Güney Afrika maçları yapılacak.(Reims/22.00/Rennes/16.00/Le Havre/19.00)5- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Dünya Gençler Halter Şampiyonası Fiji'de sona erecek.7- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.8- Polonya'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finaller, ABD-Ekvador, Güney Kore-Senegal müsabakalarıyla tamamlanacak.(Gdynia/18.30/Bielsko Biala/21.30)ÖZEL HABER1- İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye "ücretsiz taşıma" desteğiMilli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Göç Örgütü'nün iş birliğinde hayata geçirilen projeyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz taşıma desteği verilecekGeçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin ağırlıklı olduğu proje ile yaklaşık 8 bin çocuk, hem devlet okullarına hem de geçici eğitim merkezlerine ücretsiz olarak taşınacakIOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava:"Türkiye'de büyük çoğunluğu Suriyeli olan, geçici koruma kapsamındaki bir milyonun üzerinde çocuğun okul çağında olduğu tahmin ediliyor""Yüzde 65 civarında olan okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranını Okul Taşımacılığı Projesi programlarımızın çalışmalarıyla artırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"(Burcu Çalık-Ankara)2- İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştıİstanbul'daki tüm havalimanlarından, bu yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında 275 bin 878 sefer düzenlendiBeş aylık dönemde, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 39 milyon 719 bin 547 yolcu gidiş-geliş yaptı(İzzet Taşkıran/İstanbul)3- Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB, 325 bin seyirciye ulaştıDevlet Opera ve Balesi, 2018- 2019 sanat sezonunda, aralarında prömiyerleri yapılan "Troya" epik operası, "Ayşe" opereti, "The Fun Tıme of the Opera" interaktif gösterisi, "Romeo ve Juliet" balesi, "Yeniden Doğuş" operası, "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans ile "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterilerinin de bulunduğu 194 eser ve konseri izleyiciyle buluşturduSezonda 608 temsil gerçekleştiren DOB, yerleşik sahnelerinde 322 bin 81, festivallerde 3 bin olmak üzere 325 bini aşkın sanatsevere ulaştıDOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan:"Mutluluk ve gururla geçirdiğimiz, seyircilerimizden çok pozitif dönüşler aldığımız, muazzam bir sezon oldu"(Eda Özdener/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 