GÜNDEM / 8 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılacak.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Angelica Hernandez Rojas ile görüşecek.Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.(Meksiko) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu Konuşmaları kapsamında "Atatürk'ü Anlamak" başlıklı sunum yapacak.(Gaziantep/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu 10. Olağan Genel Kuruluna katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Osmangazi Soğanlı kentsel dönüşüm alanlarında, millet bahçesinde ve Tophane'de alan incelemesinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Yıldırım ilçesinde Hümahatun konutlarında inceleme yapacak.(Bursa/09.30-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılacak.(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"na iştirak edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesini ziyaret edecek, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans ile partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.(Kars/10.00/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ile Kepez ve Aksu belediyelerini ziyaret edecek.(Antalya/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2020 bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı ile Ekonomi Bakanlığının 2018 yılı kesin hesabı ele alınacak.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele iştirak edecek.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" sonuçlarının sunulacağı toplantıya katılıyor.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi"ne katılacak.(Cenevre) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlığındaki heyetle Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak 4'lü görüşme öncesinde gerçekleştireceği ön toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Fotoğraflı - Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV KAGEM Geleneksel İslam Sanatları Sergisi'ni ziyaret edecek, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek, "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" açılışı ile Eyüp Sultan Camisi'nde Mevlit Kandili Özel Programı'na katılacak.(İstanbul/10.30-19.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 11. haftanın ilk maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.(Adana/19.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)4- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)5- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.(Antalya/09.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-PTT, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla başlayacak.(İstanbul/18.30/Bursa/19.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Diplomatik başarı Rusya'ya yapılan ihracata yansıdıTürkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere çok boyutlu iş birliği güçlenmeye devam ederken, diplomatik alandaki başarı ihracata da taşındıRusya'ya ihracat bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara çıktıTürkiye'den 27 sektörün mallarının ihraç edildiği Rusya'ya en fazla dış satımı 486,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze gerçekleştirdiBu yılın 10 ayında Rusya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 220,2 ile savunma ve havacılık sektörü elde etti(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)2- "Dünyanın tüm uçakları" onun koleksiyonundaModel uçak koleksiyoneri Gökhan Sarıgöl, 26 yılda dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinden 12 bin uçak modeli biriktirerek müze açtıGökhan Sarıgöl:"Koleksiyonumda şu an 12 bine yakın, müzede ise 5 bin model uçak var. 