Gündem / 8 Mart 2019

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni ile 11 Nisan Spor Salonu'ndaki "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katılacak.(Şanlıurfa/14.00/16.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Toplantısı'na katılacak.(Edirne/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da Dünya Kadınlar Günü Programı'na, Sarıgöl Çilekli Cami açılışına, Zeytinburnu'nda Kadınlar Günü Kadına Saygı Programı'na, Sevgi Yürüyüşü'ne ve Kentsel Dönüşüm konulu toplantıya iştirak edecek.(İstanbul/10.15/12.30/15.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Başakşehir'de kahvaltı programına katılacak, Bolu Kent Meydanı'nda ve Düzce Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek. Bakan Soylu ayrıca, Zeytinburnu'nda, MHP Tabanına Aday Tanıtım Toplantısı'na, Rumeli Hemşehri Buluşması'na katılacak.(İstanbul/10.00/Bolu/14.30/Düzce/17.00/İstanbul/20.00/21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliğini ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunacak, Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Devlet Hastanesini ziyaret edecek, Pınarhisar Devlet Hastanesinin açılışına katılacak.(Edirne/11.00/12.30/14.15/Kırklareli/15.00/16.15/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin mitingine iştirak edecek.(Amasya/10.30/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kollarını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak, STK temsilcileriyle ve Pınarca Mahallesi halkıyla buluşacak, Haneden Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret edecek.(Tekirdağ/11.30-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da fuar açılışına, Kütahya'da ise açılış törenleri ile mitinglere katılacak.(Muğla/10.30/Kütahya/16.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programına iştirak edecek.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin etkinliğine, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Türkistan Şehirciliği Konferansı'na katılacak.(Ankara/14.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına ve Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün proje tanıtım toplantısına katılacak.(Antalya/10.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, rektörlük ziyareti ve üniversite öğrencileriyle buluşma programına, cuma namazı ve hutbe iradının ardından kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle toplantıya katılacak.(Diyarbakır/10.00/12.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edilecek.(Zonguldak/10.00)Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında örgütün mahrem imamının da olduğu iddia edilen eski polis 30 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Adana/10.00)Bayburt'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 21 eski askerin yargılandığı davanın duruşması görülecek.(Bayburt/10.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kadın personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve 2019 Kamu Futbol Turnuvası'nın açılış seremonisinde yer alacak.(Ankara/10.45/13.30/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.(Sivas/20.30) (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag'ı Metro Enerji Spor Salonu'nda ağırlayacak.(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)5- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakasıyla başlayacak.(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)6- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayacak.(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)7- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.ÖZEL HABER1- Liselerde uluslararası geçerliliğe sahip "sertifika" programları başlıyorMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Bir çocuk liseyi bitirdiğinde uluslararası düzeyde bir BT sertifikası alacak, 'Ben lise mezunuyum ve filanca kuruluştan onaylı, dünyanın neresine gidersem gideyim kullanabileceğim sertifikalarım var' diyebilecek. Şu anda İstanbul'da dört okulda pilot uygulamalarını yapıyoruz. Bu, çok yaygınlaşacak""Çocuk isterse 'Lise mezunuyum antrenörlük belgem var, lise mezunuyum ilk yardımla ilgili belgem var, BT belgem var' diyebilecek. Liselerde bu beceri paketleri, her çocuğumuzun rahatlıkla erişebileceği, kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler""Türkiye E-Spor Federasyonuyla bir çalışma yürütüyoruz. e-Spor konusunda, çocuklarımızın zarar görmemesi ve bunun daha olumlu bir şekilde kanalize edilebilmesi için bazı çalışmalarımız var. e-Spor konusundaki politikamızı 1,5 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız""843 bin öğretmen, 58 bin yöneticiye, 7 milyonun üzerindeki öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve teknolojinin zararları konusunda eğitimler düzenlendi"(Burcu Çalık-Ankara)2- "Suriyelilerin güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm"UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle:"Türkiye'de görevde bulunduğum süreçte 4 milyona yakın Suriyelinin Türkiye'ye nasıl göç ettiğine tanıklık ettim. Bu süreçte Türk halkı çok büyük bir dayanışma ve ev sahipliği gösterdi. Türkiye'de Suriyelilere verilen hizmetin giderek genişlediğini ve Suriyelilerin aradıkları güven ve barışı Türkiye'de bulduklarını gördüm""Bugün itibarıyla 650 bine yakın Suriyeli çocuk Türkiye'de eğitim alıyor ve bunların yüzde 85'i devlet okullarına gidiyor. Ancak 400 bin çocuk hala okul dışı. Dolayısıyla, 2019'da yapılması gereken ilk iş, bu çocukların eğitime erişmelerini sağlamak. Türk hükümetinin bu alandaki çabalarını destekleyebilmek için uluslararası camiayı harekete geçirmemiz gerek"(Aysu Biçer/Gaziantep)3- Yerdeki yaralıya kurşun yağdırdı, mahkemede inkarı seçti15 Temmuz'da 3 kişinin şehit edildiği, 49 kişinin yaralandığı FSM Ko¨pru¨su¨'nu¨n Anadolu'dan Avrupa'ya gec¸is¸ istikametini kapatma ve ko¨pru¨yu¨ kontrol altına almakla go¨revlendirilen, köprüdeki darbecilere "Ateş et" emri veren FETÖ üyesi eski Yarbay Adnan Uygun, hedef gözeterek ateş açtığı tanık, müşteki beyanları ve sanık savunmalarıyla tescillenmesine rağmen inkar yolunu seçtiTankın üzerine çıkanlardan Hasan Kaya'ya ateş eden ve yere düştükten sonra da yanına giderek birkaç el daha ateş ederek onu şehit eden Uygun, hedef gözetmediğini söylese de diğer sanıklar ve tanık beyanları, darbeci albayın yalan söylediğini ortaya koyduKöprüyü kapatma talimatını veren darbeci Albay Muammer Aygar'la darbe gecesi 23 kez telefonla görüşerek köprüdeki durumu aktardığı belirlenen Uygun'un her aramasının ardından Aygar'ın, "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna, FSM Köprüsü ile ilgili "İkinci köprü polis noktasına girildi. 