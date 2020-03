GÜNDEM / 8 Mart 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı'na ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.(İstanbul/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.(Mardin/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 25. haftaya Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.(İstanbul/13.30/Rize/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 26. hafta Akhisarspor-Osmanlıspor, Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(Manisa/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket, Beşiktaş Sompo Sigorta-Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-PTT, Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank karşılaşmalarıyla sona erecek.(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/15.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı)5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında maç fazlasıyla averajla lider durumda bulunan Beşiktaş Aygaz ile ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/17.00)6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta müsabakaları tamamlanacak.ÖZEL HABER1- Türkiye'nin ilk kadın valisinden hemcinslerine "çalışmaya devam" mesajıEski Muğla Valisi Dr. Lale Aytaman:"Vali olarak atandığımda çok başarılı olursam, arkamdan Türkiye'nin tüm illerinde yarı yarıya kadın valiler görev alır diye düşünüyordum. Oysa bugün sayılarımıza bakın. Bu nedenle çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. STK'lerin bu anlamda gayretleri çok büyük, kadınlar yetinmemeliler""Kadın bakışı çok farklıdır, o bakış açısını biz Türkiye'ye henüz getiremedik maalesef. Çocuklarımız ve gençlerimizin getireceğine inanıyorum""Özellikle kadınlar her alanda kendilerini en iyi şekilde eğitip geliştirmeliler. Siz ne kadar kendinizi iyi yetiştirirseniz hayattaki yollar o kadar size açılıyor. Kendinize güveniniz artıyor""Kadın ve kızlarımız bir etki altında kalarak kendilerine olan güvenlerini yitirmemeli. Aileler de kızlarına ikinci sınıf evlat gibi davranmamalı ve onları destekleyip teşvik etmeli"(Semra Orkan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sıfır araçta "talep kuyruğu" sona eriyorTürkiye'de faaliyet gösteren yerli ve ithal araç tedarikçileri, tüketicilerin sıfır araç taleplerini bu aydan başlamak üzere daha güçlü karşılayacaklarını belirtiyorOYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:"Baktığımızda mart ayında bu iş çözülür, nisan ayına kalmaz. Nisan ayında herkes istediği aracı bulur"Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş:"Şubat ayında müşterilerimizle buluşturduğumuz Yeni Clio'nun gördüğü yüksek ilgiye cevap verebilmek için yoğun mesai harcıyoruz"Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt:"2020 model araçların önümüzdeki aylardan itibaren stoklara gelmeye başlamasıyla yılın ikinci yarısında araç bulunurluğunda nispeten bir rahatlama olacağını tahmin ediyoruz"(Abdulselam Durdak/İstanbul)3- Bankalar yeni yıla rekor karla başladıTürk bankacılık sektörü, ocakta 7 milyar 921 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık karını elde ettiBankacılık sektörünün toplam faiz geliri, ocakta 32,9 milyar liraya, toplam faiz gideri 15,2 milyar liraya gerilediBankaların mevduata verdiği faiz tutarı söz konusu dönemde 17,3 milyar liradan 9,7 milyar liraya düştü(Murat Birinci/İstanbul) 