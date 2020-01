GÜNDEM / 8 Ocak 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.Erdoğan ve Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene katılacak.Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek verecek.(İstanbul/12.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor.(Tahran/Ankara)3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programı kapsamında Rus sanatçılar tarafından sahnelenecek "Rus Mozaiği" gösterisini izleyecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.(Apeldoorn/15.00)2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk hafta maçlarında E Grubu Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek, G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.(İstanbul/20.15/Monaco/22.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.00/Bamberg/22.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 3. hafta maçında iki Türk takımı Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.(Venedik/21.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanşında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak.(Polkowice/21.00)ÖZEL HABER1- Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddi ile ilgili tartışmalar, yerlileşmeyle azalacak""Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç tereddüdümüz yok""Aşının yerlileştirilmesi noktasına daha fazla eğildiğimizi ve birçok çocuğumuzu erken dönemde aşılama noktasında yaygın bir gayret içinde olduğumuzu, bu kapsamda aşılama oranlarının yüzde 98'lere vardığını belirtmek istiyorum""Özellikle çocukluk çağı döneminde aşılama giderek azalıyor. Vatandaşlar daha önce yapılan aşılamanın koruyuculuğunun devam ettiğini düşünüyor ama okul çağı dönemindeki ikinci aşılamanın da mutlaka yapılması gerekiyor"(Yeşim Sert Karaaslan-Duygu Yener/Ankara)2- Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık ihracat" pazarını 10'a çıkardıGeçen yıl ihracatta 30 milyar doları aşarak 2018'deki rekorun ardından en iyi performansı sergileyen Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı ülke sayısı, bir önceki seneye göre 9'dan 10'a yükseldiAlmanya 4 milyar 373 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, diğer 9 ülkeye 1 milyar 39 milyon ile 3 milyar 430 milyon dolar arasında ihracat yapıldıHollanda, 1 milyar doların üzerinde dış satım yapılan ülkeler arasına geçen sene katıldı(Cem Şan/Bursa)3- Bankalardan tarihi kasım ayı karıTürk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek kasım ayı karını elde ettiSektörün 11 aylık karı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 düşerek 46 milyar 611 milyon liraya gerilediBankacılık sektörünün toplam faiz gideri, yılın 11 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar liraya yükseldi(Murat Birinci/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.