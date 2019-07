GÜNDEM / 8 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket edecek.Erdoğan, Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleri ile Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşecek olan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.(İstanbul/12.00/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ile görüşecek.(TBMM/11.30)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/11.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya gelecek.(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açılışı ile Türk-Rus Sanayi Forumu'na katılacak.(Yekaterinburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler izleniyor.(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde başlayacak.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Fransa Bisiklet Turu, Binche (Belçika) - Epernay (Fransa) arasındaki 3. etap yarışlarıyla sürüyor.3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Mali-Fildişi Sahili ve Gana-Tunus maçları yapılacak.(19.00/22.00)ÖZEL HABER1- "Geleceğe dair daha ümitli olmak için nedenlerimiz var"-TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski"İş dünyası için zorlu koşullar ve riskler devam ediyor ama geleceğe dair daha ümitli olmak için de her zaman nedenlerimiz var. Türkiye'de iş dünyası çok girişken ve dinamik. Krizlerde panik olmayan, mücadeleci bir iş dünyamız var. Altyapımız da sağlam""Stratejik hedefimiz AB üyeliği konusunda ilerleme sağlanması bize ekonomi alanında ciddi ivmelenme ve kredibilite sağlayacaktır. Ülkemizdeki yatırım ortamına çok pozitif etkileri olacaktır. Dünyada faizlerin düşmesi ile birleştirebilirsek, çok büyük kalıcı yatırımları çekebiliriz""Makul, düşük bir faiz ile para bulma olanağı bir süre daha oluştu. Biz yapısal reformlarımızı tamamlayarak ve kurumlarımızı güçlendirerek bu süreçten kalıcı şekilde faydalanmalıyız""Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için şarttır. Dünyada bize benzer ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olarak Merkez Bankası bağımsızlığına fazlasıyla özen göstermeliyiz. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var"(Hasan Arslan/ İstanbul)2- MEB'in gözde lisesinde dersleri duayen sanatçılar verecekMilli Eğitim Bakanlığınca, hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi ecdat yadigarı sanat dallarını geleceğe taşıması için İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki derslere alanında dünyaca isim yapmış duayen sanatçılar girerek bir ilki hayata geçireceklerKalem işi sanatçısı Doç. Dr. Kaya Üçer:"Bu öğrencilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında kişisel sergiler açabilecekler, restorasyon gibi alanlarda önemli görevler üstlenebilecekler. Ayrıca üniversitede akademisyen olmalarının da yolu açık"Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil:"Yıllardır hayal ettiğim bir projeydi. Öğrencilerle bir araya gelerek konferanslar, dersler, uygulamalı eğitimler yapacağım"Cilt sanatçısı Melike Kazaz:"Öğrencilerimiz, unutulmuş olan bir sahayı gün yüzüne çıkaracaklar. Biz de artık kendi içimizde değil bu sanatlarımızı dünyaya açmış olacağız"(Selma Kasap-Ahmet Sertan Usul/Ankara)3- FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: Gemiden top atışı emri veren darbeci yarbayFETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişiminde aktif rol oynayan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtıDarbecilerden gelen talimat üzerine İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman da firari isimler arasında yer alıyorDonanma ile irtibatı olmayan birden çok FETÖ şu¨phelisiyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve TRT'de sözde "sıkıyönetim bildirisi"nin okunduğu sırada gemideki herkesin bu kanalı açması yönu¨nde anons yaptıran Çerman aranıyor(Metin Girgin/Kocaeli) 