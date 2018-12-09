Gündem / 9 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Valiliği ziyaret edecek, Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.
(İzmir/10.15/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ermenistan
'da erken milletvekili seçimleri izleniyor.
(Erivan
)
2- Fransa
ve Belçika
'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.
(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)? (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?
(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ülkeden 329 sanatçının 788 eserle katıldığı "Mirasımız Kudüs
Uluslararası Karikatür Yarışması"nın sergisi ve ödül töreni Eyüp
Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin
'in Shaoxing kentinde sona erecek.
Finalde VakıfBank, Brezilya
temsilcisi Minas, üçüncülük maçında ise Eczacıbaşı
VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.
(Shaoxing/15.00/12.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor
, Bursaspor- Antalyaspor
, Akhisarspor- Fenerbahçe
maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Bursa/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Hatayspor- Boluspor
, Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
, Denizlispor- Gençlerbirliği
, Eskişehirspor- Altay
müsabakalarıyla sürüyor.
(Hatay/İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Beşiktaş
Sompo Japan- Darüşşafaka Tekfen
, Afyon
Belediyespor-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Çukurova
Basketbol, Canik
Belediyespor- İzmit
Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi- Gündoğdu Adana
Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Beşiktaş- Bellona Kayseri
Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Mersin/14.00/Samsun/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 9. haftası Halkbank- Arkas Spor
, Galatasaray- Ziraat Bankası
, İnegöl
Belediyespor- Arhavi
Belediyespor, Maliye
Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla bitecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 2 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası ise 3 maçla sona erecek.
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlanacak.
9- Avrupa
Kros Şampiyonası, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde Hollanda
'nın Tilburg
kentinde yapılacak.
(Tilburg/12.45/13.35/16.10)
ÖZEL HABER
1- "Konaklama gelirimiz 10, gastronomi gelirimiz 5 milyar dolar olacak" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy:
"2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar. Aslında bunun birbiriyle dengeli olması lazım. Konaklama kadar sizin minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşın"
"İşin üzücü tarafı, gastronomi ve Türk mutfağı konusunda rakiplerimizin çok çok ilerisindeyiz fakat bu değerlerimizi ortaya çıkaramamışız, değerlendirememişiz"
"Şimdi 2019 itibarıyla gastronomi bizim için çok çok önemli bir hale geliyor. 20 Mart 2019'dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya
'da Tokyo
ve Kyoto
'da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra
, Berlin
ve Moskova
'da... Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi
eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık"
(Mehmet Akif Parlak/ Gaziantep
)
2- Konteynerler yerli x-ray cihazlarından geçecek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
:
"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yaptık"
"X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz"
"Bu yıl kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 45 ton uyuşturucu ele geçirildi"
(Ayşenur Sağlam/Ankara)
3- Bedelli askerlerin eğitimini AA görüntüledi
AA ekibi, bedelli
askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini görüntüledi
Silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor
Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde aldıkları emirleri yerine getiriyor
Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin eğitimleri askerlik yeminine kadar sürecek
(Sarp Özer/Ankara)
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İstanbul,Murat Kurum,Mustafa Kemal Atatürk
09 Aralık 2018 Pazar 09:01