GÜNDEM / 9 Eylül 2019

6 Nisan 19201- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katılacak.(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine iştirak edecek.(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programında yer alacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak.(İstanbul/11.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.(Ankara/09.30/12.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında Melike Hatun Camisi'nde aşure ikramında bulunacak.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan güvenlik görevlisi Arzu Çakır'ın Ümraniye'deki evine destek ziyareti gerçekleştirecek.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Be-200 amfibi uçak montaj hattında incelemelerde bulunacak ve Be-200'ün gösteri uçuşunu izleyecek.(Taganrog)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek ve KKTC Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılacak.Çavuşoğlu, Akıncı ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısının ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret edecek.(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda hükümetin erken seçim önergesi oylanacak.(Londra)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik dün gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesinin ardından sınır hattındaki gelişmeler izleniyor.(Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vehbi Koç Vakfına bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter'in Dolapdere'deki yeni binasının açılış törenine katılacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Basketbolda Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur grup ve 17-32'ncilik klasman etabı maçları sona erecek.Klasman etabında yer alan Türkiye, O Grubu'ndaki ikinci maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Karadağ karşı karşıya gelecek.Kupada günün diğer maçlarında 2. tur K Grubu'nda Çekya-Yunanistan ve ABD-Brezilya, L Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Litvanya ve Fransa-Avustralya karşılaşacak. Klasman etabında ayrıca, P Grubu'nda Ürdün-Senegal ve Almanya-Kanada maçları oynanacak.(Dongguan/14.30/10.30/Shenzen/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Şanghay/11.00/15.00) (Fotoğraflı)2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile 10 Eylül Salı günü yapılacak H Grubu 6. hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(Kişinev/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. haftaya C, E, G ve I gruplarında 10 maçla devam edilecek.4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak.ÖZEL HABER1- Yaş meyve sebze ihracatında lider RusyaTürkiye'den yılın 8 aylık döneminde 114 ülkeye 1 milyon 964 bin 812 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolar gelir elde edildiDış satımda 375 milyon 386 bin 968 dolar ile Rusya ilk sırada yer aldıDoğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu:"Rusya'ya yılın 8 aylık döneminde yapılan ihracatta yine yaş meyve sebze lider oldu"(Meltem Yılmaz/Trabzon)2- Gebze'deki Teknoloji Bankası, ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse ediyorUNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi:"Türkiye, telif hakları, teknolojinin mülkiyeti ve teknoloji geliştirme yeteneği gibi konularda gerçekten çok verimli işler yapıyor""Türkiye'de şimdiye kadar atılmış olan önemli adımlardan biri de az gelişmiş ülkeler için Teknoloji Bankası oluşturulması oldu. Gebze'de açılan Teknoloji Bankası, küresel manada katkı oluşturan bir inisiyatifti. Bu önemli kurumun ana fonksiyonu, teknolojik açıdan geri kalan ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse etmektir""Türkiye, New York'ta, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolundaki ilerlemesini özetleyen bir rapor sundu. Herkes, Türkiye'nin bu süreci ne kadar ciddiye aldığını bu raporla görmüş oldu"(Yunus Türk/İstanbul)3- Yargıdan "motoru arızalı" otomobil için para iadesi kararıSakarya'dan satın aldığı 2. el otomobilin İzmir'e dönerken motor arızası yapmasının ardından parasının iadesini isteyen tüketici, girişimlerinden sonuç alamayınca konuyu yargıya taşıdıMahkeme, satış bedeli olan 52 bin 500 liranın davayıca geri ödenmesine karar verdi(Meriç Ürer/İzmir)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 