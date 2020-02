GÜNDEM / 9 Şubat 2020

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu- Ergene yol ayrımı Tekirdağ çevre yolu açılış törenine katılacak. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da iştirak edecek.(Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ve Yenikapı Meydanı'ndaki "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılacak.(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Selçuklu Seyit Ulugül Yağcı İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanlarıyla bir araya gelecek.(Konya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla düzenlediği programa katılacak.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 21. haftaya Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.(Kayseri/13.30/Sivas/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 21. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Osmanlıspor-Bursaspor, Altay-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor maçına yarıda kaldığı dakikadan itibaren devam edilecek.(İstanbul/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00/Giresun/14.00) (Fotoğraflı)3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Sigortam.net İTÜ-Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.(İstanbul/13.00/15.15/17.30/20.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.(İstanbul/13.00/16.00/17.30/18.00/Ankara/15.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)5- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında 3 maç yapılacak, Erkekler Süper Ligin 12. haftası ise tek karşılaşmayla sona erecek.6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlanacak.ÖZEL HABER1- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı""Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğü, yüzde 70'inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğu, yüzde 66'sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor"(Mustafa Çalkaya/Ankara)2- Turizm sektörü 2020'ye iyi başladıTürkiye'de geçen yılı 51,7 milyon ziyaretçi ile rekorla kapatan turizm sektöründe erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme öngörülüyor2020'nin ilk ayında 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran Antalya, Rusya ve Almanya'nın dışında yan pazarlarda da payını artırıyorTürkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır:"Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artış gösterdi"(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)3- Türkiye'nin jokeyleri bu okulda yetişiyorTürkiye'nin jokey adayları, TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezinde yoğun ve bir o kadar zorlu eğitimlerden geçiyorYazılı ve sözlü sınavlarda başarı sağlayarak eğitime katılmaya hak kazanan aprantilerin jokey olabilmeleri için iki yıllık yatılı eğitimlerin sonunda verilen "apranti lisansı" ile 150 yarış kazanmaları gerekiyorJokey olma yolunda at binme yetenekleri kadar boy ve kilo standartları da önem taşıyan aprantiler, beslenmeleriyle birlikte fiziksel gelişimlerine dikkat ediyorTJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Haldan Postalcı:"Jokeylik prestijli bir meslek. Sporu seven, hayvanları seven ve bizim kabul şartlarımızı taşıyan tüm adayları eğitim merkezimize bekliyoruz"(Kaan Bozdoğan/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.