Gündem Özeti / 1 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin
'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşecek "Fırsatları Elde Etme-Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" temalı üçüncü oturumda hazır bulunacak, ardından çalışma yemeğine iştirak edecek.
Erdoğan, G-20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasına, Japonya Başbakanı Shinzo Abe
'nin "G-20 2019" sunumuna ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin yapacağı kapanış konuşmasına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından yapılacak basın toplantısına iştirak edecek.
Erdoğan, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(Buenos Aires
)
2- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi
Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katılacak.
(Ankara/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
(Gaziantep/16.15-17.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Gümenek Mesire alanını, belediyenin atıksu tesisini ziyaret edecek, Kaledibi kentsel risk alanı, Bey Sokağı ve Dedeli
Mahallesi TOKİ Konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacak.
(Tokat/10.45-18.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, Sudan İçişleri Bakanı
ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(Hartum
)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Swiss Otel
'de gerçekleştirilecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
5- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle MHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Asya
Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu, kapanış töreniyle sona erecek.
(İstanbul/17.00)
2- Doğu Afrika
Araştırma ve Kalkınma Derneği'nin düzenlediği "Türkiye- Somali
Ortaklığı: İleriye Doğru" başlıklı konferans başlayacak.
(İstanbul/09.30)
3- GZT medya sponsorluğunda düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu", Üsküdar Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/09.00)
KÜLTÜR SANAT
1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış programı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftaya Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
, Antalyaspor-Göztepe, Kayserispor- Trabzonspor
karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Antalya/16.00/Kayseri/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftaya Altay- Altınordu
, Boluspor- Adana Demirspor
, Gençlerbirliği- Kardemir Karabükspor
, Balıkesirspor
Baltok- Denizlispor
maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/Bolu/13.30/Eskişehir/Balıkesir/16.00)
3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa
Elemeleri'nde Makedonya
'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan
ile karşılaşacak.
(Üsküp/22.00)
4- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. ve son hafta maçında Beşiktaş Mogaz
, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Rusya
temsilcisi Chekhovskie Medvedi'yi konuk edecek.
(Kocaeli/16.00)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Gündoğdu
Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum
, OGM Ormanspor- İstanbul Üniversitesi
, Bellona
Kayseri Basketbol- Galatasaray
müsabakalarıyla başlayacak.
(Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası THY- Çanakkale Belediyespor
, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas-Beşiktaş, Fenerbahçe- Aydın Büyükşehir Belediyespor
, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
maçlarıyla tamlamlanacak.
(İstanbul/14.00/16.00/17.00/Bursa/17.30)
7- Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu başlayacak.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu
'nun tek aday olarak girdiği kongrenin ilk gün gündeminde dernek ile bağlı şirketlerin idari ve mali raporlarının görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, hazırlanan bütçelerin görüşülmesi ve oylanması bulunuyor.
(Trabzon/10.00)
8- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık
Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Türk Telekom
Stadı'nda taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İstanbul/19.05)
9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 10. haftası 4 maçla başlayacak.
10- TFF
2. Lig'de 15. hafta 8, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 7 maçla başlayacak.
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Mustafa Kemal Atatürk
01 Aralık 2018 Cumartesi 00:01