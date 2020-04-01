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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Nisan 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.

01.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Nisan 2020
6 Nisan 1920
1- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.
(Ankara/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2019 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM ÖZETİ / 1 Nisan 2020 - Haberler

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