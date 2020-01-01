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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

01.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020
6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenleyeceği basın toplantısında çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayacak.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
(Trablus)
2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
GÜNCEL
1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
KÜLTÜR SANAT
1- Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin açıklanacağı basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(İstanbul/15.30)
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Kaynak: AA

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