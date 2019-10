GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye 'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek, il değerlendirme toplantısına katılacak, basın açıklaması yapacak, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile toplantıya katılacak, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.(Şırnak/11.00-16.30)2- TBMM'denGenel Kurulda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00)TBMM'de, Dünya Gıda Günü kapsamında "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" temasının işleneceği etkinlik düzenlenecek.(TBMM/13.00)EKONOMİ1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)2- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Uluslararası Eğitim Fuarını ve Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle bir araya gelecek.(Bakü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya gelecek.(Ankara/14.00)2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. maç haftası başlayacak. C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç yapılacak.3- EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek.(İstanbul/17.30/18.00)4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.(Belgrad/20.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.