Gündem Özeti / 10 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, hukukçularla kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek, Çorlu
Bakkallar Odası'nın onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/Tekirdağ/19.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekmeköy
'de halkla buluşacak, Eyüp
'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/15.00/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Çerkezköy
Mimarlar Mühendisler Yapı Denetimler ile kahvaltılı toplantıya katılacak, Roman vatandaşlarla bir araya gelecek, Süleymanpaşa
100. Yıl Mahallesi Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti
Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mestan Özcan
'ın tanıtım toplantısı ile Çorlu aday tanıtım toplantısına katılacak.
(Tekirdağ/10.15/11.45/15.00/16.00/18.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, şehit aileleri, muhtarlar ve STK
temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kongre Müzesi bahçesinde halka hitap edecek. Kahramankazan
Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek Soylu, " Ankara
'daki Karadenizliler Buluşması"na iştirak edecek.
(Sivas/12.00/14.00/Ankara/17.00/19.00)
3- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Söğüt
'te Ertuğrul Gazi
Türbesi'ni ziyaret edecek, açık hava toplantısında partililere seslenecek, Eskişehir
'de Cumhur İttifakı toplantısına katılacak.
(Bilecik/12.45/14.00/Eskişehir/16.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Bayburt
Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği ile İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğini ziyaret edecek.
(İstanbul/13.00/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Göztepe- Kasımpaşa
, Çaykur
Rizespor- İstikbal Mobilya Kayserispor
, Beşiktaş- Atiker Konyaspor
maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/İzmir/Rize/16.00/İstanbul/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Hatayspor- Eskişehirspor
, İstanbulspor- Altınordu
, Balıkesirspor
Baltok- Adanaspor
, Gençlerbirliği- Altay
müsabakalarıyla sürecek.
(Hatay/13.30/İstanbul/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftaya Fenerbahçe
Beko-Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol- Gaziantep
Basketbol, Darüşşafaka
Tekfen- Pınar Karşıyaka
karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.15/17.30)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Çukurova
Basketbol- Mersin Büyükşehir Belediyespor
maçıyla sürecek.
(Mersin/14.00)
5- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray
HDI Sigorta- Türk Hava Yolları
, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/14.00/19.00/Bursa/17.30)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Tokat
Belediye Plevne- Maliye Piyango
karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Tokat/14.00)
7- 9. INAS Avrupa
Salon Atletizm
Şampiyonası Ataköy
Atletizm Salonu'nda sona erecek.
(İstanbul/11.00)
8- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan
'ın Novi Sad kentinde sona erecek.
9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu Katar
Grand Prix'si ile başlayacak.
(Losail/20.00)
10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 18. hafta müsabakaları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 18. hafta 2 maçla tamamlanacak.
11- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Mustafa Şentop, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Kaynak: AA