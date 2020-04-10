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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

10.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2020
6 Nisan 1920
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.
(Ankara/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistiklerini, şubat ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel
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