Gündem Özeti / 11 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- CHP MYK
, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı
ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun katılımıyla yapılacak. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/11.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kızılcahamam
Çam Otel'de düzenlenecek 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Türkiye- Azerbaycan
İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısına ve Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak. Bakan Pakdemirli, TİKA Bakü
Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezini ziyaret edecek.
(Bakü)
4- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi
, Yargıtay
, Danıştay
, Sayıştay
, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı
, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Saraylar
İdaresi Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Eskişehir
Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç
Kongre Merkezi açılış töreni ile Ankara Sincan
1. OSB
'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm
Merkezi (Model Fabrika) açılış törenine katılacak.
(Eskişehir/Ankara/11.00/15.30)
2- Türkiye - AB
Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
başkanlığında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ı ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin, Borsa İstanbul
'da 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.
(İstanbul/13.30)
5- Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa
ve Belçika
'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.
(Paris/Brüksel)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)?
3- Yemen
'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip edilecek.
(Sana/Ankara)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?
(Riyad/Washington/Ankara)?
2- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
Örgütün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali
'nin detayları basın toplantısında açıklanacak.
(İstanbul/16.30)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak.
D Grubu'nda yer alan Galatasaray
, Türk Telekom
Stadı'nda Portekiz
temsilcisi Porto
'yu konuk edecek.
(İstanbul/20.55)
2- Basketbolda ULEB Avrupa
Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges
ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00)
3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş
Sompo Japan, Almanya
temsilcisi medi Bayreuth'u BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleks'nde konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
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11 Aralık 2018 Salı 00:01