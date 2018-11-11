Gündem Özeti / 11 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris
'te Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın da aralarında bulunduğu, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenine katılacak devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları, Elize Sarayı
'nda Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
tarafından karşılanacak.
Liderler, daha sonra törenin yapılacağı Zafer Takı'na geçecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlar Tribünü"ndeki yerini alarak anma törenine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası örgütlerin yöneticilerine verilecek öğle yemeğine katılacak.
(Paris)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, çeşitli incelemelerde bulunacak, "Rahva Tekstil Kent Alanı"nı ve Valiliği ziyaret edecek, Sevgi Parkı'nın açılışıyla AK Parti
Divan Toplantısı'na katılacak.
(Bitlis/12.30-17.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
, partisinin İnsan Hakları Başkanlığınca organize edilecek "81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı" programı kapsamında Gold Majesty Hotel'de basın açıklaması yapacak.
(Bursa/09.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Şehit askerler, Van
'daki törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
SPOR
1- Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulacak.
- Organizasyon kapsamında maratonun yanı sıra 15 ve 10 kilometre koşular ile halk koşusunu başlatacak olan Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halk koşusuna katılacak.
(İstanbul/09.00/09.15/09.30/09.45)
2- Dünya Karate Şampiyonası, İspanya
'nın başkenti Madrid
'de sona erecek.
3- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Bursaspor- Kasımpaşa
, Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor
, Antalyaspor-Akhisarspor ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.30/İstanbul/18.00/Antalya/19.00/İstanbul/20.30)
4- Hentbolda Kadınlar Avrupa
Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Polatlı
Belediyespor, İsrail
temsilcisi Maccabi Srugo'yu konuk edecek.
(Ankara/13.00)
5- Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta Ümraniyespor- Altınordu
, Tetiş Yapı Elazığspor- Eskişehirspor
, Altay- Adana Demirspor
ve Osmanlıspor- İstanbulspor
karşılaşmalarıyla sona erecek.
(İstanbul/Elazığ/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00)
6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Anadolu Efes- Türk Telekom
, Pınar
Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen
ve Bahçeşehir
Koleji-Fenerbahçe müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00)
7- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Beşiktaş- Mersin Büyükşehir Belediyespor
, OGM Ormanspor- Galatasaray
ve Canik
Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Samsun/16.00)
8- Kadın A Milli Futbol Takımı
, hazırlık maçında deplasmanda Gürcistan
ile karşılaşacak.
(Tiflis/13.00)
9- Voleybol Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapılacak.
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.
11- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları tamamlanacak.
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20 yarışı Brezilya
Grand Prix'si koşulacak.
(Sao Paulo/19.10)
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Mustafa Kemal Atatürk,Paris
11 Kasım 2018 Pazar 00:02