Gündem Özeti / 11 Mart 2019

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da iş insanları, STK temsilcileri, muhtarlar, okul aile birlikleri ve spor kulüp temsilcileri, Zeytinburnu'nda şoförler odası, spor kulübü, STK temsilcileri ve yöre dernekleri, Gaziosmanpaşa'da esnaf ve sanatkarlar odası, muhtarlar, STK temsilcileri ve okul aile birlikleriyle buluşacak, "Sultangazi Halk Buluşması"na katılacak.(İstanbul/11.00-18.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak, Trabzon ve Trabzon Bölge Adliyelerini ziyaret edecek, Artvin'in Borçka ilçesi ve il merkezinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına iştirak edecek.(Ankara/09.30/Trabzon/13.30/14.00/Artvin/17.00/17.45)2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez binasında düzenlenecek "İİT 2018 Kudüs Başkenti Kapanış Töreni"ne katılacak.(Ankara/10.15)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltı yapacak, seçim ofisi açılışına katılacak ve vatandaşlara hitap edecek, Koçarlı ilçesinde vatandaşlara hitap edecek, Adnan Menderes Müzesi temel atma törenine katılacak, Çine ilçesinde vatandaşlara hitap edecek, tapu dağıtım töreni ve toplum sağlığı merkezi açılışına iştirak edecek, İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşlara hitap edecek.(Aydın/10.00-16.00/ İzmir/20.00)4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kent Müzesi ve İspendere Geleneksel Tedavi Merkezinin açılışına katılacak, Orduzu Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretlerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi inceleme gezisine iştirak edecek.(Malatya/09.30-15.30)5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi"ne katılacak.(İstanbul/09.30)6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alaplı ilçesinde aday tanıtım toplantısına katılacak, Valilik ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.(Zonguldak/12.00/15.00/16.30)7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katılacak.(Ankara/14.00)8- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00)9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl ve Babaeski İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek, seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.(Kırklareli/12.00-19.00)10- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/14.30)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Edikli beldesi seçim irtibat bürosunu, Niğde Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve şehit Ast. Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek, Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi ile Niğde Belediyesi Merkez Arıtma Tesisi temel atma törenlerine katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek.(Niğde/11.45-19.00)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek Türk Eximbank-ICBC protokol imza törenine katılacak.(İstanbul/13.30)3- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2018 yılı son çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Seçim Ofisinin açılışına ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliğinde sohbet toplantısına katılacak.(Antalya/17.00/19.00 )2- Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştiren İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi resmi törenle karşılayacak.(Bağdat)3- Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.(Ankara)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.(Halep/İdlib)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/10.00)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.00)Düzce'de, FETÖ'nün iş adamları yapılanması davasında, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Düzce/14.00)15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.00)2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Abalı Denizlispor-Ümraniyespor müsabakasıyla sona erecek.(Denizli/19.00)3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Türk Telekom-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.(Ankara/19.00)