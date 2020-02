GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2020

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katılacak.(Ankara/14.00)2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Slovenya iş forumuna katılacak, Pertevniyal Lisesi'ni ziyaret edecek.(İstanbul/10.00/11.45)2- TBMM'denGenel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(TBMM/15.00/15.15)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hırvatistan ziyareti kapsamında Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve iki ülkenin firmalarının katılımıyla yapılacak Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.(Zagreb)2- TÜİK, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistikleri ile aralık ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.(Ankara)4- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında iş birliği protokolü TKİ Genel Müdürlüğü'nde imzalanacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Podgorica)2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Şubat'ta düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Brüksel)3- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planına karşı çıkmak için BM Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek.(New York)4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara)5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)6- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara)GÜNCEL1- İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Hatay)2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ/Malatya)3- Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçen hafta çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Van)4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(İstanbul)5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır)6- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.Organizasyonun ikinci gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.(Roma/13.30/18.45/20.00)2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.30)3- Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.(İstanbul/12.00)4- Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ karşılaşacak.(İstanbul/19.00/21.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.