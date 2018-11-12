Gündem Özeti / 12 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde Venezuela
Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura törenine katılacak. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de iştirak edecek.
Oktay, İtalya
'nın Palermo
kentinde Libya
Konferansı kapsamında heyet başkanları onuruna bir otelde verilecek yemeğe katılacak.
(Ankara/10.30/14.00/Palermo)
2- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin genel merkezinde MYK
toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Afyon Kocatepe Üniversitesi
2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Afyonkarahisar/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Cevriye Tatış Ortaokulu'nda sanatçı Yavuz Bingöl
ile Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı'na katılacak, Tutak
Öğretmenevi'nde öğretmenlerle buluşacak, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılışı'na iştirak edecek.
(Kars/10.45/Ağrı/13.45/15.00)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.30)
2- TÜİK
, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Kıbrıs
sorunundaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Lefkoşa)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden 4'ünün naaşı, Van
'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
(Van/09.00)
2- Atatürk Havalimanı
'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
4- FETÖ davaları
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçı ve 20 Kasım
Salı günü Antalya
'da Ukrayna
ile yapacağı özel karşılaşma için TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını yapacak.
(İstanbul/18.30)
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Mustafa Kemal Atatürk,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,Beştepe
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:01