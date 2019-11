GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2019

6 Nisan 19201- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.(TBMM/13.30/12.45/09.45)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 60. Yıl Etkinlikleri'ne katılacak.(İstanbul/19.00)2- TBMM'denGenel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları ele alınacak.(TBMM/15.00/10.00)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay, 6 ve 7 yıl vadeli üç ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- TÜİK, 2018 yılı sağlık harcamaları ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.(Bogota)2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara)3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat)4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.(Beyrut)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı'na katılacak.(Adıyaman/10.00-13.30)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de sürüyor.(Antalya/09.30)2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile oynayacağı H Grubu 9. hafta maçının hazırlıklarını, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İstanbul/18.00)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.(Nanterre/22.45)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.(Vechta/22.00/İstanbul/20.00)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, VakıfBank-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla başlayacak.(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/19.00)6- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'ndaki ilk iki maçında 14 Kasım'da deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım'da ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(İstanbul/10.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.