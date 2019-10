GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.- Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılış resepsiyonuna iştirak edecek.(Belgrad)DÜNYA DİPLOMASİ1- Polonya'da halk, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.(Budapeşte)GÜNCEL1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.2- Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'e çelenk koyacak, Ulus'taki 2. Meclis binasında tören düzenlenecek.(Ankara/09.30/11.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır)SPOR1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile deplasmanda yapılacak H Grubu 8. hafta maçı öncesinde müsabakanın oynanacağı Stade de France'ta basın toplantısı düzenleyecek.- Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta yapacak.(Saint-Denis/20.30/21.00)2- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'nın Ulan Ude kentinde sona erecek.- Milli sporculardan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri finalde altın madalya için ringe çıkacak.3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası C, E, G ve I gruplarında toplam 9 karşılaşmayla başlayacak.4- Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Teksüt Bandırma-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/Balıkesir/17.30)5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçıyla sona erecek.(İstanbul/15.15)6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Nilüfer Belediyespor-Galatasaray maçıyla tamamlanacak.(Bursa/19.00)7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta tek müsabakayla sona erecek.8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.(Mie/08.10)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.