Gündem Özeti / 13 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Esenboğa Havalimanında yapacağı basın açıklamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Belarus
'a gidecek.
(Ankara/06.45)
2- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.
(Ankara/20.00)
3- CHP, HDP
, MHP
ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Diyanet İşleri
Başkanlığında düzenlenecek "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.15)
2- TBMM'den
Genel Kurulda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
(TBMM/15.00/10.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "İhracat
Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı" ile Türkiye
Müteahhitler Birliğinin gündem toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00/19.30)
2- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masasının canlı yayın konuğu olacak.
(İstanbul/10.00)
3- TÜİK
, eylül ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine tarafından 2 yıl (637 gün) vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 33. Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi açılış töreni yapılacak.
(Singapur
)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
(Riyad/Washington/Ankara/İstanbul)
2 - Atatürk Havalimanı
'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
3 - FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi
, Vaniköy, Beykoz
'da yaşananlar ve Çengelköy Polis
Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/18.30)
2- Basketbol ULEB Avrupa
Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Polonya
temsilcisi Arka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Gdynia/22.00)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Banvit
, Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak.
(Balıkesir/20.00)
4- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş
, Kosova
temsilcisi Kastrioti'yi Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda konuk edecek.
(İstanbul/13.00)
5- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası THY-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale
Belediyespor-Halkbank, Eczacıbaşı
VitrA- Fenerbahçe
karşılaşmalarıyla başlayacak.
(İstanbul/15.00/Ankara/Çanakkale/18.00/İstanbul/19.00)
6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
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