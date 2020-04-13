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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

13.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2020
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/14.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Siyaset, Güncel
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