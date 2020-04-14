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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2020

6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

14.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2020
6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri ile mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Siyaset, Güncel
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