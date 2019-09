GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019

6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.(Ankara//10.00/11.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.(Cidde)2- Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur yapılacak.(Tunus)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)GÜNCEL1- YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu sempozyumun açılışında konuşacak.(Ankara/10.00)SPOR1- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi sona erecek.Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, rallinin ödül törenine katılacak.(Muğla/09.00/14.15)2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.(Nur Sultan/08.00/15.00)3- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.(Pekin/15.00/11.00)4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.(Ljubljana/21.30)5- Süper Lig'de 4. haftaya MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.(Ankara/Rize/17.00/Denizli/Trabzon/20.00)6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Bursaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Giresunspor, Adanaspor-Adana Demirspor, Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor müsabakalarıyla sürecek.(Bursa/İstanbul/16.30/Adana/İzmir/19.00)7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.8- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.(Veria/15.00)9- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.(İstanbul/17.00)10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.