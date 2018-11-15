Gündem Özeti / 15 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak, KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.
(Lefkoşa)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı'na katılacak, Ege
Üniversitesini ziyaret edecek, Konak
ilçesi Kuruçay
ve Umurbey
mahallelerinde yürütülen Emlak Konut Projeleri İzmir Konak 1. Etap ve 2. Etap Kentsel Tasarım Alanları'nda incelemede bulunacak.
(İzmir/10.00/12.00/14.15)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Belek
'te bir otelde düzenlenen Türkiye
Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak, Aksu
Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ni ziyaret edecek, Necati Başkırt İlk ve Ortaokulu açılış töreni ve Kürşat Başkırt ile Antalya Valiliği
arasında Sevim Başkırt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Antalya/ 09.00/11.30/12.30)
3- CHP
Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
, il ve ilçe teşkilatı üyeleriyle ilk Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Rifat
Börekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- TÜİK
, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile 2017 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, kasım ayına ilişkin beklenti anketi ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail
'in abluka altındaki Gazze Şeridi
'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
GÜNCEL
1 - FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi
, Vaniköy, Beykoz
'da yaşananlar ve Çengelköy Polis
Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri
'de devam edilecek.
(İstanbul/ 10.00) Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/11.40)
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 36 öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/09.50) Konya
'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında, 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edecek.
(Konya/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Yazar ve senarist Ömer Lütfi Mete
, Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte anılacak.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de temaslarda bulunacak. Bakan Kasapoğlu, Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı
Azad Rahimov ile bir araya gelecek.
(Bakü/10.00/11.00)
2- A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç
ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/18.30)
3- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 9 maçla başlayacak.
4- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, Volkswagen
Arena'da İtalya
temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan
'ı konuk edecek. Fenerbahçe
ise Yunanistan
ekibi Olympiakos
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.15/Atina/22.00)
5- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş
, Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda Kosova
temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak.
(İstanbul/19.00)
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fuat oktay,Mustafa Kemal Atatürk,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
15 Kasım 2018 Perşembe 00:01