GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2020
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
15.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:02
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
(Çorum/09.15-20.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
(Ankara/İdlib/Halep)
2- Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yapılacak.
(Paris)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
SPOR
1- Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde günün diğer maçlarında Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Trabzon/16.00)
2- TFF 1. Lig'de 28. haftaya Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Hatay/14.00/Adana/İzmir/16.30/Ankara/Manisa/19.00)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Anadolu Efes müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/20.00/Ankara/17.30)
4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasına Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Atlasglobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA müsabakalarıyla devam edilecek.
(Bursa/14.00/İstanbul/14.00/17.00)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Göztepe, MYK Hentbol'u konuk edecek.
(İzmir/18.00)
6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
(Çorum/09.15-20.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
(Ankara/İdlib/Halep)
2- Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yapılacak.
(Paris)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
SPOR
1- Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde günün diğer maçlarında Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Trabzon/16.00)
2- TFF 1. Lig'de 28. haftaya Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Hatay/14.00/Adana/İzmir/16.30/Ankara/Manisa/19.00)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Anadolu Efes müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/20.00/Ankara/17.30)
4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasına Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Atlasglobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA müsabakalarıyla devam edilecek.
(Bursa/14.00/İstanbul/14.00/17.00)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Göztepe, MYK Hentbol'u konuk edecek.
(İzmir/18.00)
6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Güncel
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı