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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

15.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2020
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.
(TBMM/14.00)
2- TBMM Adalet Komisyonunda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda düzenlemeler içeren Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, piyasaya çıkacak bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım lansmanına katılacak.
(Ankara/13.00)
2- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat'ta ikindi vakti toprağa verilecek.
(Trabzon/16.09)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferans yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.
(Brüksel)
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Siyaset, Güncel
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