GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile görüşecek.

(Belgrad)

2- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

3- AK Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sunum yapacak.

Çavuşoğlu'nun sunumunun ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler" konusunda komisyonu bilgilendirecek.

(TBMM/14.00/14.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında 24 engelli çocuğun YHT ile uğurlanması törenine ve 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katılacak.

(Ankara/08.00/09.00)

2- 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yapacak.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yapacağı toplantıda, sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de bulunacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2019 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile eylül ayı konut satış istatistiklerini ilan edecek.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla TZOB Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Badalona/21.45)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek.

(Balıkesir/19.30)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı ağırlayacak.

(İstanbul/19.30)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında C Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Galatasaray, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

(Polkowice/20.00/İstanbul/19.30)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/18.30/19.30)

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Kaynak: AA