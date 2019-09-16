GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunus Şenel Ortaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tekirdağ/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile görüşecek.

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna iştirak edecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahilik Haftası Açılış Töreni kapsamındaki etkinliklere iştirak edecek.

(Kırşehir/11.00-15.00)

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

2- Tunus'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasının karara bağlanmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen yeniden yargılama kararı sonrası ilk duruşma yapılacak.

(Bursa/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski polis 13 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60, 77 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 67, 87 ve 97 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/14.00/15.00)

2- Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.

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Kaynak: AA