GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre 'deTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak.BM Cenevre Ofisi'nde katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek katılımlı öğle yemeğine iştirak edecek.1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret edecek Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek.(Cenevre)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret edecek; Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak, Dönem Başkanlığını yürüttüğü TÜRKPA 9. Genel Kurulu için Bakü'ye gidecek.(Konya/17.00-22.30)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.(Ankara/13.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak.(Konya/19.00)2- TBMM'denTBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi ele alınacak.(TBMM/11.00)EKONOMİ1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.(Trablus/Ankara)2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.(Ankara)3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)GÜNCEL1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak.(Ankara/14.00)2- İstanbul Havalimanı'nın 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.(İstanbul/09.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır)4- Kayseri'de 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 15 asker, törenle anılacak.(Kayseri/08.30)5- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Vanspor FK-Kasımpaşa, Antalyaspor-Eyüpspor, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor, Tuzlaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.(Van/13.00/Antalya/14.30/Samsun/16.30/Adana/18.30/İstanbul/20.45)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris, Fenerbahçe Beko da Yunanistan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.(Kaunas/21.00/Atina/22.00)3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Brezilya'nın Flamengo ile Suudi Arabistan'ın El Hilal, beşincilik maçında ise Katar'ın El-Sadd ile Tunus'un Esperance takımları karşı karşıya gelecek.(Doha/20.30/17.30)4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.(Bursa/20.00)5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u ağırlayacak.(Gaziantep/20.00)6- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.(Kaliningrad/20.00)7- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek.(İstanbul/19.00)8- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında Spor Toto, Kosova ekibi Luboteni'yi ağırlayacak, Tokat Belediye Plevne ise Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode ile deplasmanda karşılaşacak.(Ankara/18.00/Heverlee-Leuven/22.30)